Dolar alın çağrısı yapan İP’li Yılmaz ve dolar düşüşüyle dalga geçen Türkkan’a sert tepki!

Bu şahsiyetler televizyona çıkıp 'İnsanlar kefen parasını buraya yatırdı ne olacak?' diyor. Bunlardan kime ne bize ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süre bu tür hareketleri yapmayın diye uyarılar yaptı. 'Dolar 25 lira olacak' diye kitleleri yönlendirdiler. Ve sonuçta bu durum ortaya çıktı. Bir de başlarını suçluyorlar.