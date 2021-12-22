Dolar alın çağrısı yapan İP'li Yılmaz ve dolar düşüşüyle dalga geçen Türkkan'a sert tepki!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşa 'dolar alın' önerisinde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz tepki çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı
"Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarını duyar duymaz 'halk düşmanlığı' dedim. Bu gerçekten milletin halkın sırtına basarak siyaset yapma anlayışının çirkin bir tezahürdür. Halkı istismar ederek sonuca ulaşacağım anlayışının bir yansımasıdır. Sadece Durmuş Yılmaz değil bakıldığı zaman anlı şanlı gazeteciler ya da isimlerinin başında bir takım unvanlar olan ekonomistler de bu noktaya geldiler.
Bu şahsiyetler televizyona çıkıp 'İnsanlar kefen parasını buraya yatırdı ne olacak?' diyor. Bunlardan kime ne bize ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süre bu tür hareketleri yapmayın diye uyarılar yaptı. 'Dolar 25 lira olacak' diye kitleleri yönlendirdiler. Ve sonuçta bu durum ortaya çıktı. Bir de başlarını suçluyorlar.
Buradan zarar gören halk oldu. Ama bir siyasetçi için bu tür ifadeler utanç vericidir. Bunun izahı çok mümkün değil kirli siyasetin sonucudur. 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan seçilmesinin ardından yaşanan süreçte CHP yoldan çıktı ve farklı bir noktaya doğru gidiyor. Halk söz konusu olduğunda siyasetçiler birleşirdi Kemal Kılıçdaroğlu gelene kadar bu durum böyleydi ancak artık bu durum yok.
Lütfü Türkan'ın açıklamaları ya da mizah anlayışı neresinden bakarsanız bakın dökülüyor. Bu adamın açıklamaları üzerinden çıkarımlar yapmak züldür. Gazetecileri dövdüren, devletin arazisine çöken, milletin ırzına namusuna sözlü olarak saldıran bir adamdan bahsediyoruz.
Muhalefet seçim isteyerek Türkiye yönetilemiyor havası yaratmak istiyor. Siyasi iktidarı yetersiz göstermeye çalışıp bürokratları tehdit edip 'biz geleceğiz' diye mesajlar verdi. Seçim isteyenler seçim kararı çıkınca da 'baskın seçim' diye bağırırlar."
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ersan'ın açıklamaları:
"Bir panik havası vardı dövizle ilgili. Özellikle 18 lirayı geçtikten sonra insanlar üzerinde bir korku oluşturuldu. Dolayısıyla bu kuru tetiklemiş oldu. Gelinen noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında sonra 11,12'lere kadar inen bir kur görüyoruz. Altında fiyatlar 708 lira civarında. Böylece panik havasının önü kesildi.
Yaşanan gelişmeler piyasalar açısında olumlu ve öngörülebilirlik durumu ortaya çıktı ve geleceği satın alabilen bir piyasa ortamı oluştu. Piyasa yeni ekonomi modelinde belirsiz kalan kısımları tam öğrenmek için 12 liraları fiyatladı. Biz doların tekrar 8 lira civarına gelmesini bekliyoruz.
Gerek ekonomistler gerek siyasetçilerin söylemleri ekonomi sosyolojisini kötü etkilediği için bu tarz yaklaşımları sergilememek lazım. Doların fiyatlamasından çok bizim açımızdan istikrarı önemlidir. Belli bir marj içerisinde dalgalanıyor olması istikrarı getirecektir. TL ile ilgili pozitif bir ortam oluştu bunu oradan tutup devam etmek istiyor"
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