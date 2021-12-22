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Yeni adımların ihracata etkisi ne olacak? İhracatçılar yeni modele nasıl yaklaşıyor? Türkiye’nin yeni modeli neye yarayacak?

A Haber
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Giriş: 22.12.2021 12:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından Türkiye’nin yeni ekonomi modeline dair yaptığı açıklamalardan sonra ihracatçılar içinden kritik önem sahip “ileri vadeli kur” müjdesini paylaştı. Başkan Erdoğan’ın güven veren açıklamalarından sonra dolarda sert düşüşler yaşandı. Peki yeni ekonomi modeli neler sağlayacak? İhracatçılar yeni modele ne bakıyor?  Yeni adımların ihracata etkisi ne olacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.
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