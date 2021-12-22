Dolar düştü etiketler değişecek mi? Sıra stokçu ve fırsatçıda
Son dakika haberi... Döviz kurundaki düşüşün ardından herkesin merak ettiği konu marketlerde düşüşün ne zaman geleceği. Dövizi bahane ederek zam yapanlar fiyatları ne zaman indirecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Değiştirmek zorundalar. Değiştirmezlerse gelir otorite size değiştirtir. Ondan sonra da size ceza verdikleri zaman ağlıyorsunuz işte bu cezalar çok ağır diye." ifadelerini kullandı.
Dövize endeksli TL mevduatı düzenlemesi ile dolardaki sert düşüşün market fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Zira döviz kurunu bahane edip fiyat yükseltenlerin bu durumdan mecburen vazgeçeceği öngörülüyor.
Döviz kurlarındaki sert düşüş otomobil sektöründe de ılımlı hava estirdi. Şimdi ise herkesin merak ettiği konu bu düşüşü marketlerde ne zaman göreceğiz? Dövizi bahane ederek zam yapanlar fiyatları ne zaman indirecek?
FÜZE GİBİ ÇIKAN FİYATLAR PARAŞÜT GİBİ İNMESİN
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
YASAL TEDBİRLER VAR
İşte o açıklamalardan satır başları;
Fahiş fiyat diye bir şey var. Fahiş fiyat uygulayamazsınız. Yasal tedbirler var. Dolarla hiç işi olmayan adamlar da fiyatlarını yukarı çektiler. Yapıştı mı kalıyor o fiyat. Ama şimdi iş değişti. Yasa çıktı cezalar artıyor, denetimler artıyor.
ŞİMDİ DE DEĞİŞTİRİN
24 saat yüzde 40 geri çekilmiş hadi yüzde 30 geri çekildi kardeşim sen de bari yüzde 15 yap yüzde 10 yap. Minimum çıktığında bile marketlerin kapısı kapatılıp etiketler değiştiriliyor. 1 günde bir etiket değiştiriliyordu. Lütfen şimdi de bir değiştirin bakalım.
"ONDAN SONRA AĞLIYORSUNUZ"
Marketler etiketlerini değiştirecekler mi? Değiştirmek zorundalar. Değiştirmezlerse gelir otorite size değiştirtir. Ondan sonra da size ceza verdikleri zaman ağlıyorsunuz işte bu cezalar çok ağır diye.
Herkes her şeyin farkında. Kamu denetimi yapacak. Vatandaş da yapacak.
İLK İŞARET AKARYAKITTA
- AKARYAKITTA BÜYÜK İNDİRİM BEKLENİYOR
- SIFIR OTOMOBİLDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ GELECEK
- HAZIR GİYİMDE İNDİRİM BEKLENİYOR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi
- 22 Aralık Merkez Bankası dolar alış kuru ne kadar? TCMB USD döviz alış kuru kaç TL oldu?
- Sarıkamış Harekatı tarihi: 22 Aralık Sarıkamış şehitleri saygıyla anılıyor! İşte Sarıkamış şehitleri ile ilgili sözler
- Dolar kuru son durum: 22 Aralık dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
- Adım adım Survivor All Star'a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?
- Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?
- Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL'ye çevirene destek! Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?
- KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?
- Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...
- 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...