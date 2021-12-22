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Dolar düştü etiketler değişecek mi? Sıra stokçu ve fırsatçıda

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Dolar düştü etiketler değişecek mi? Sıra stokçu ve fırsatçıda

Son dakika haberi... Döviz kurundaki düşüşün ardından herkesin merak ettiği konu marketlerde düşüşün ne zaman geleceği. Dövizi bahane ederek zam yapanlar fiyatları ne zaman indirecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Değiştirmek zorundalar. Değiştirmezlerse gelir otorite size değiştirtir. Ondan sonra da size ceza verdikleri zaman ağlıyorsunuz işte bu cezalar çok ağır diye." ifadelerini kullandı.

Dövize endeksli TL mevduatı düzenlemesi ile dolardaki sert düşüşün market fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Zira döviz kurunu bahane edip fiyat yükseltenlerin bu durumdan mecburen vazgeçeceği öngörülüyor.

Döviz kurlarındaki sert düşüş otomobil sektöründe de ılımlı hava estirdi. Şimdi ise herkesin merak ettiği konu bu düşüşü marketlerde ne zaman göreceğiz? Dövizi bahane ederek zam yapanlar fiyatları ne zaman indirecek?

FÜZE GİBİ ÇIKAN FİYATLAR PARAŞÜT GİBİ İNMESİN

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

YASAL TEDBİRLER VAR

İşte o açıklamalardan satır başları;

Fahiş fiyat diye bir şey var. Fahiş fiyat uygulayamazsınız. Yasal tedbirler var. Dolarla hiç işi olmayan adamlar da fiyatlarını yukarı çektiler. Yapıştı mı kalıyor o fiyat. Ama şimdi iş değişti. Yasa çıktı cezalar artıyor, denetimler artıyor.

ŞİMDİ DE DEĞİŞTİRİN

24 saat yüzde 40 geri çekilmiş hadi yüzde 30 geri çekildi kardeşim sen de bari yüzde 15 yap yüzde 10 yap. Minimum çıktığında bile marketlerin kapısı kapatılıp etiketler değiştiriliyor. 1 günde bir etiket değiştiriliyordu. Lütfen şimdi de bir değiştirin bakalım.

"ONDAN SONRA AĞLIYORSUNUZ"

Marketler etiketlerini değiştirecekler mi? Değiştirmek zorundalar. Değiştirmezlerse gelir otorite size değiştirtir. Ondan sonra da size ceza verdikleri zaman ağlıyorsunuz işte bu cezalar çok ağır diye.

Herkes her şeyin farkında. Kamu denetimi yapacak. Vatandaş da yapacak.

İLK İŞARET AKARYAKITTA

- AKARYAKITTA BÜYÜK İNDİRİM BEKLENİYOR

- SIFIR OTOMOBİLDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ GELECEK

- HAZIR GİYİMDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sıra stokçu ve fırsatçıda SIRA STOKÇU VE FIRSATÇIDA

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