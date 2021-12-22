Dolar düştü etiketler değişecek mi? Sıra stokçu ve fırsatçıda

"ONDAN SONRA AĞLIYORSUNUZ"

Marketler etiketlerini değiştirecekler mi? Değiştirmek zorundalar. Değiştirmezlerse gelir otorite size değiştirtir. Ondan sonra da size ceza verdikleri zaman ağlıyorsunuz işte bu cezalar çok ağır diye.

Herkes her şeyin farkında. Kamu denetimi yapacak. Vatandaş da yapacak.