Dolarizasyonun beli kırıldı! Dövize karşı tarihi hamle
Türkiye'ye açılan ekonomik savaş karşısında artan dövizden medet umanlar Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası çakıldı. Dolar ve Euro'daki büyük düşüş ile kur farkı hesapçıları açıkta kaldı. Bu açıklama sonrası, Dolar/TL, Euro/TL ve altın fiyatları yüzde 35’in üzerinde değer kaybetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, piyasalarda dolarizasyonun belini kıran kritik kararı açıkladı. Buna göre, artık TL bir varlığın mevduat kazancı, kur getirisinden yüksekse bu getiriyi vatandaş elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark devlet tarafından vatandaşa ödenecek.
TL DEĞER KAYBEDECEK KORKUSU BİTTİ
Yüksek-faiz düşük kur politikasının kesin surette bittiğini ve artık ekonomide yeni modelle beraber 'İhracat yönlü büyüme stratejisini' belirleyen Türkiye ekonomisi kur şoklarıyla karşı karşıya kalmıştı. Dolar/TL 18,4, Euro/TL 20,79 ve gram altın fiyatları ise 1062 TL'yi görerek zirve yapmış, yakaladığı yüksek büyüme rakamlarıyla pandeminin parlayan yıldızı Türkiye ekonomisi hakkında manipülasyonlar dikkat çekmişti.
DOLARİZASYONUN BELİNİ KIRAN HAMLEYİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından dolarizasyonun belini kıracak, emsali görülmemiş hamleyi duyurdu. Başkan Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak" dedi.
TL MEVDUAT GETİRİSİ HER ZAMAN DÖVİZ GETİRİSİNDEN FAZLA OLACAK
Erdoğan, "Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.
Dünya ekonomisi Covid-19 süreci ile başka bir boyuta evriliyor. Son dönemde dünyada artan enerji krizleri, tedarik krizleri, ticaret sorunları, küresel düzeyde artan enflasyon dikkat çekiyor.
TÜRKİYE ÇİN'İN ALTERNATİFİ OLABİLİR
Tüm bunlarla beraber dünya ticareti büyük bir karmaşa içerisinde yer alıyor. Ülkeler dünyada en büyük ihracatçı konumunda olan Çin'e alternatif arayışında.
Ticaret pastasında payların yeniden dağıtılması gündemdeyken, Türkiye de bu pastadan payını artırmak için ekonomide makas değişikliğine gitti. Yani bu dönemde yüksek faiz ile sıcak para çekmek yerine 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile sürdürülebilir büyüme yönünde kritik adımlar attı.
Türkiye'nin attığı bu adımlar sonrası ülke ekonomisi kur şoklarıyla karşı karşıya kaldı. Kurlardaki yükseliş öne sürülerek, ülke ekonomisinin kötü gittiği yönünde manipülasyonlar dikkat çekti.
Başkan Erdoğan Kabine toplantısın ardından bu manipülasyonları bitirecek hamleleri duyurdu.
TL mevduat getirisi kur getirisinin üzerinde ise vatandaş bu getiriyi elde edecek.
TL mevduat getirisi kur getirisinin altında kalırsa devlet bu farkı vatandaşa ödeyecek. Yani TL mevduat getirisi her halükarda kur getirisinden yüksek olacak.
İhracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçıya ödenecek.
YENİ UYGULAMALAR TÜRKİYE'YE ÖZGÜ
Bu hamleler daha önce dünya ekonomilerinde uygulaması görülmemiş araçlar olarak dikkat çekti. Türkiye'ye özgü yeni uygulamaların uzun vadede dolarizasyon sorununun ortadan kaldıracağı şeklinde yorumlanırken, 'Yüksek faiz-düşük politikası'nın kesin olarak tarihe karışmasıyla beraber de dışsal şoklara karşı artacak ekonomik kırılganlık da artık gündemde olmayacak.
DİJİTAL ORTAMLARDA SATIŞ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE
Türkiye'nin yeni döviz hamlesi sonrası sadece dijital ortamlarda gece yarısı 1 milyar doların üzerinde döviz bozdurulduğu ifade edilirken, bu rakama fiziki satımların dahil olmadığı bildirildi.
Dün 18,40 lira ile zirve yapan dolar kuru yeni günle beraber yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek 11,10 liraya kadar çekildi.
20,79 lira seviyesine yükselen euro kuru ise 12,52 liraya kadar düştü.
1062 lirayı gören gram altın fiyatları ise 639 liraya kadar geriledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi?
- 2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
- Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…
- Market fiyatları düşecek mi? Dolardaki düşüş sonrası gıda fiyatları düşecek mi? ŞOK, A101, BİM, Migros...
- Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!
- Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 21 Aralık güncel fiyatlar
- Kredi faiz oranları 21 Aralık Salı! Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi…
- Öğrenciler ne kadar alacak? 2022 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite bursu ne kadar?
- Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?
- En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir, mevduat faiz oranları ne kadar?