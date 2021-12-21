Dolarizasyonun beli kırıldı! Dövize karşı tarihi hamle

TÜRKİYE ÇİN'İN ALTERNATİFİ OLABİLİR

Tüm bunlarla beraber dünya ticareti büyük bir karmaşa içerisinde yer alıyor. Ülkeler dünyada en büyük ihracatçı konumunda olan Çin'e alternatif arayışında.

Ticaret pastasında payların yeniden dağıtılması gündemdeyken, Türkiye de bu pastadan payını artırmak için ekonomide makas değişikliğine gitti. Yani bu dönemde yüksek faiz ile sıcak para çekmek yerine 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile sürdürülebilir büyüme yönünde kritik adımlar attı.

Türkiye'nin attığı bu adımlar sonrası ülke ekonomisi kur şoklarıyla karşı karşıya kaldı. Kurlardaki yükseliş öne sürülerek, ülke ekonomisinin kötü gittiği yönünde manipülasyonlar dikkat çekti.