Başkan Erdoğan resti çekti! TÜSİAD sessizliğe gömüldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından TÜSİAD’a yönelik mesajlar da verdi ve hükümeti yıkamayacaklarını söyledi. Başkan Erdoğan konuşmasında ekonomiye dair güven aşılayacak sözlerde sarf etti. Bu gelişmelerin ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Bu gelişmelerden sonra hükümete meydan okumaya kalkışan TÜSİAD sessizliğe gömüldü. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş TÜSİAD binası önünden aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda büyük bir düşüş yaşandı. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü hükümete parmak salmaya kalkan TÜSAİD'dan bir açıklama gelmedi.
Kurun düşmeyeceğini ifade eden skandal açıklamadan sonra tepkiler yükselmişti. A Haber ekipleri de dolarda 6 lirayı geçen düşüşün ardından TÜSİAD'a gitti ve görüşlerini almak istedi.
Dolardaki düşüşü ve TL'nin yüzde 40'a yakın değer kazanmasını nasıl değerlendirdiklerini sormak isteyen A Haber ekiplerine "Burada açıklama yapacak kimse yok" cevabı verdiler.
TÜSİAD açıklamasında yeni ekonomik modeli eleştirmiş ve dövizin düşmeyeceğini belirterek adete panik havası oluşturup spekülatif yönlendirmelerde bulunmuştu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine toplantısının ardından verdiği mesajlarla tüm algıları yerler bir etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?
- MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?
- Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi?
- 2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
- Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…
- Market fiyatları düşecek mi? Dolardaki düşüş sonrası gıda fiyatları düşecek mi? ŞOK, A101, BİM, Migros...
- Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!
- Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 21 Aralık güncel fiyatlar
- Kredi faiz oranları 21 Aralık Salı! Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi…
- Öğrenciler ne kadar alacak? 2022 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite bursu ne kadar?
- Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?