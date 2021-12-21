Başkan Erdoğan resti çekti! TÜSİAD sessizliğe gömüldü

A Haber ekipleri de kurdaki büyük düşüşten sonra iş dünyasının fikirlerini almak için TÜSİAD'ı yakından takip etti ve kurum binasına gitti. Döviz ve ekonomik saldırılara karşı devlet büyük bir mücadele verirken TÜSİAD bir açıklama yaptı ve iş dünyasını ve insanları paniğe sevk etti.