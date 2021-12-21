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Başkan Erdoğan resti çekti! TÜSİAD sessizliğe gömüldü

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Başkan Erdoğan resti çekti! TÜSİAD sessizliğe gömüldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından TÜSİAD’a yönelik mesajlar da verdi ve hükümeti yıkamayacaklarını söyledi. Başkan Erdoğan konuşmasında ekonomiye dair güven aşılayacak sözlerde sarf etti. Bu gelişmelerin ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Bu gelişmelerden sonra hükümete meydan okumaya kalkışan TÜSİAD sessizliğe gömüldü. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş TÜSİAD binası önünden aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda büyük bir düşüş yaşandı. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü hükümete parmak salmaya kalkan TÜSAİD'dan bir açıklama gelmedi.

A Haber ekipleri de kurdaki büyük düşüşten sonra iş dünyasının fikirlerini almak için TÜSİAD'ı yakından takip etti ve kurum binasına gitti. Döviz ve ekonomik saldırılara karşı devlet büyük bir mücadele verirken TÜSİAD bir açıklama yaptı ve iş dünyasını ve insanları paniğe sevk etti.

Kurun düşmeyeceğini ifade eden skandal açıklamadan sonra tepkiler yükselmişti. A Haber ekipleri de dolarda 6 lirayı geçen düşüşün ardından TÜSİAD'a gitti ve görüşlerini almak istedi.

Dolardaki düşüşü ve TL'nin yüzde 40'a yakın değer kazanmasını nasıl değerlendirdiklerini sormak isteyen A Haber ekiplerine "Burada açıklama yapacak kimse yok" cevabı verdiler.

TÜSİAD açıklamasında yeni ekonomik modeli eleştirmiş ve dövizin düşmeyeceğini belirterek adete panik havası oluşturup spekülatif yönlendirmelerde bulunmuştu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine toplantısının ardından verdiği mesajlarla tüm algıları yerler bir etti.

TÜSİAD sessizliğe gömüldü! TÜSİAD SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ!
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