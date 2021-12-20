Erken seçim yaygarası yapan TÜSİAD’a Başkan Erdoğan’dan tepki: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya

"KAMU BANKALARI BÜTÜN YATIRIMCILARIMIZIN YANINDADIR"

Bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu adımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacaktır. Bütün yatırımcılarımız lütfen kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir. Amma kamu bankasından krediyi alıp, bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karışlarız.

"EKONOMİYİ DIŞARIYA REHİN VERMEYECEĞİZ"

Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların, ithalatın cenneti olmayacaktır. Bu ülke IMF programları yoluyla ekonomi ve siyasetini dışarıya rehin veren ülke olmayacaktır. Ekonomiyi dışarıya rehin vermeyeceğiz. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF olan borcu sıfırladık. Şu anda IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal bu borç yükünü nereden aldık? Sizlerden aldık"