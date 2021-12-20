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Erken seçim yaygarası yapan TÜSİAD'a Başkan Erdoğan'dan tepki: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya

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Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Erken seçim yaygarası yapan TÜSİAD’a Başkan Erdoğan’dan tepki: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet lideri gibi siyasete dahil olma gayretine girişen TÜSİAD'a tepki gösterdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Ey TÜSİAD! Siz hala acaba bu iktidarı nasıl indiririz diye hesap yapıyorsunuz. Bir taraftan da utanmadan Bay Kemal ile bir araya gelip erken seçim bekliyorsunuz. Bunlar rüyadır, rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz." dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Yılın son Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan TÜSİAD'a da sert tepki gösterdi.

"BAY KEMAL İLE BİR ARAYA GELİP ERKEN SEÇİM BEKLİYORSUNUZ, BUNLAR RÜYA"

Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜSİAD'A TEPKİ

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ey TÜSİAD! Siz hala acaba bu iktidarı nasıl indiririz diye hesap yapıyorsunuz. Bir taraftan da utanmadan Bay Kemal ile bir araya gelip erken seçim bekliyorsunuz. Bunlar rüyadır, rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kambiyo rejimi diye ülkesini ve milletini sırtından hançerlemek için hangi sinsilikler peşinden koştukların farkındayız. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları artniyetli yorumlarıyla milletimizi, ülkeleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz.

İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.

"KAMU BANKALARI BÜTÜN YATIRIMCILARIMIZIN YANINDADIR"

Bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu adımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacaktır. Bütün yatırımcılarımız lütfen kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir. Amma kamu bankasından krediyi alıp, bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karışlarız.

"EKONOMİYİ DIŞARIYA REHİN VERMEYECEĞİZ"

Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların, ithalatın cenneti olmayacaktır. Bu ülke IMF programları yoluyla ekonomi ve siyasetini dışarıya rehin veren ülke olmayacaktır. Ekonomiyi dışarıya rehin vermeyeceğiz. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF olan borcu sıfırladık. Şu anda IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal bu borç yükünü nereden aldık? Sizlerden aldık"

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