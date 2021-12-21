Dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yeni ekonomik modele destek ne durumda?

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in öne çıkan ifadeleri:

"Dün de insanlar panikle döviz ve altın almaya geldi. Sosyal medyada öyle bir operasyon vardı ki 'dolar 25-30 lira olacak' diye. 'Gram altın bin 800 lira olacak' diye sosyal medya operasyonları ile desteklenen bir süreci gördük. Herkes orada bir anda ekonomist oldu. Ama bunların tek derdi vardı. O da ekonomik buhranla beraber siyasi istikrarı hedef aldılar.