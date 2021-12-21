Dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yeni ekonomik modele destek ne durumda?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirler piyasaya doping oldu. Döviz bürolarında 'satış' yoğunluğu yaşandı Dolar 11,08 TL'yi, Euro 12,55 TL'yi gördü. Vatandaş ve iş dünyası yeni açıklanan tedbirlere tam destek verdi. Dövizdeki dalgalanma için yeni finanslar araçlar devreye alındı, TL mevduatına kur kalkanı geldi. Bankadaki TL mevduatı kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek. MÜSİAD ve ASKON düşük faiz odaklı politikaya destek verdi. Peki dolarda düşüş sürecek mi? Yeni sistem nasıl işleyecek? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayını katılan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları:
"Ekonomik temellerle izah edemeyeceğimiz çok yüksek bir artış olmuştu döviz kurunda. Bunu Türkiye ekonomisi hak etmiyordu. Bir takım algı çalışmalarıyla insanımızı paniğe sevk ederek oluşan suni bir durum vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarla iklimi değiştirdi. Oluşan suni algı kırılmış oldu.
Tasarruf sahiplerine güçlü bir mesaj verildi. Dolara mahkum değilsiniz mesajı çok açık şekilde ortaya konuldu. İşte bunları giderecek yeni sistem devreye alındı.
Faiz dışında farklı finansal araçlarla vatandaşımızı enflasyon karşısında kurda normalin üstünde yükselişler karşısında koruyucu bir mekanizma ortaya kondu.
BES'e yönelik atılan bir adım var, ihracatçıya ileri vadeli kur mekanizması ilan edildi. KİT'lerle ilgili yeni bir dönem devreye giriyor. Yastık altı altınlar için yeni bir takım finansal araçlar geliştirilecek. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Bizim tasarruf sahiplerimiz dolara mahkum değil."
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın öne çıkan sözleri:
"Ekonomide gerekli açıklamalar yapılınca nabzın düştüğünü ve rutine de gireceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Türk tüccarı ve sanayicisi elinden gelen her ne varsa fiyatların geri döndürülmesi anlamında atılması gereken bütün adımların atılacağına yürekten inanıyorum.
Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Dün akşam EPDK Başkanı gecenin o saatinde yapılan zamları iptal etti ve indirimlerin mesajını verdi Bu durum beni çok mutlu etti. Yakın zamanda yüzde 15'e varan bir indirim bekleniyor. Enerji ve petrol maliyetlerinin düşmesi tüm ürünlere yansıyacaktır. Bu durum hepimizi mutlu edecektir.
Belirsizlik ortamı dağılacak, istikrar ortamına hep beraber kavuşacağız. Bundan sonrada bu ülkenin ekonomisini daha iyi yapmak için hep beraber büyük bir gayretin içerisinde olacağız."
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in öne çıkan ifadeleri:
"Dün de insanlar panikle döviz ve altın almaya geldi. Sosyal medyada öyle bir operasyon vardı ki 'dolar 25-30 lira olacak' diye. 'Gram altın bin 800 lira olacak' diye sosyal medya operasyonları ile desteklenen bir süreci gördük. Herkes orada bir anda ekonomist oldu. Ama bunların tek derdi vardı. O da ekonomik buhranla beraber siyasi istikrarı hedef aldılar.
Amaçları toplumu sokaklara dökmek, ekonomik bir buhran ve siyasi istikrarsızlık hedefleri vardı. Türkiye bunları geçmişte gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar piyasalarda olumlu etkilere sebep oldu ve bunu herkes gördü.
Dolar kuru dün 11'lere kadar geldi. Altın ve dolar borcu olanlar ya da düğün yapacaklar kara kara düşünüyordu. Biz devlete güvenilmesi gerektiğinin mesajını sürekli olarak verdik. Devletin bir planı olduğunu ve bunu açıklayacağını ifade ettik. Biz bunun için 3 haftadır çalışıyoruz bunları anlatmak için.
Vatandaşın mevduat altına bırakmış olduğu TL'nin artık garantiye alınması ve devletin kendi vatandaşı ile swap yapması kadar güzel bir durum olamaz. Bunun etkileri çok güzel şekilde gördük. Bugün bozdurmak için kuyruklar oluştu. Eğer önümüzdeki 3 ay böyle gidebilirsek yükselişleri baskılayabilirsek fiyatlar rayına oturacaktır.
Eskisi kadar köpük fiyat artışları olmayacak. Vatandaşların 1-2 hafta daha beklemesi TL'deki değer artışlarını biraz daha görmesi ve dövizin düşüşünden sonra döviz borcu alan dövizini alır altın borcu olan altının alır. Ben bunu böyle olması gerektiğini düşünüyorum."
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