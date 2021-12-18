Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var?

"Küresel güç olmasından vazgeçerseniz, IMF kapısında 1 milyar dolar için dilenirseniz, terörle mücadeleden vazgeçerseniz sizin üzerinizdeki bu baskılar derhal kalkar" bunun mesajı veriliyor. Bizler de iktisat okumuş insanlarız. Bugün doların geldiği seviye gerçek bir seviye değil. Bunu sadece biz değil bizimle irtibatı olmayan bilim adamları da bunu ifade ediyor. Bugün doların olması gereken değer 9-10 lira arası bir bant. Peki Türkiye'de dolar 16-17 liralara kadar yükselebiliyor?