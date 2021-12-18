Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var?
Terör, algı operasyonları, ekonomik saldırılar, yalan terörü... Neler oluyor? Ekonomi neden hedefte? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Türkiye'yi sıkıştırma politikasının amacı ne? Muhalefet asgari ücrete yapılan zammı nasıl itibarsızlaştırmaya çalışıyor? Akıllardaki sorunların cevaplarını ve gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Siyaset Bilimci Onur Erim ve Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in açıklamaları:
"Eskiden bütçe görüşmelerinde taraflar iddialarını ortaya koyar ve bunu nasıl gerçekleştireceğinin mesajını verirdi ancak bugünkü muhalefete bakıyoruz hiçbir iddiasının altyapısını oluşturmuyor. İddialarını nasıl gerçekleştireceğini millet ile paylaşmıyor. Eğer bunlara bakarsak ÖTV kalkacak, akaryakıttan vergiyi kaldırılacak, gençler sadece tüketime yönlendirilecek. Bu tarz yollar gösteriyorlar.
Gençlere mesajları 'telefonda internette dolaşın ve üretim katılmayından' başka bir şey değil. Gençlerin kendilerini geliştirecekleri faaliyetleri desteklemiyorlar. İşte böyle bir bütçe görüşmesi yaşadık. Türkiye bölgesinde küresel bir güç aynı zaman dünyada etkisi genişleyen ve bunun için çalışmalarını sürdüren bir ülke. Bizler de bunu büyütmenin gayreti içerisindeyiz.
"Küresel güç olmasından vazgeçerseniz, IMF kapısında 1 milyar dolar için dilenirseniz, terörle mücadeleden vazgeçerseniz sizin üzerinizdeki bu baskılar derhal kalkar" bunun mesajı veriliyor. Bizler de iktisat okumuş insanlarız. Bugün doların geldiği seviye gerçek bir seviye değil. Bunu sadece biz değil bizimle irtibatı olmayan bilim adamları da bunu ifade ediyor. Bugün doların olması gereken değer 9-10 lira arası bir bant. Peki Türkiye'de dolar 16-17 liralara kadar yükselebiliyor?
Ülkede ekonomik istikrarsızlık üzerinden geçmişte çeşitli yollarla denedikleri ancak yapamadıkları iktidarı devirme yöntemlerini bu sefer ekonomi üzerinden deniyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yurt dışına yazdığı yazıları ya da yatırımcıları tehdit ettiğini görüyorsunuz. Şimdi TÜSİAD'ı arayıp başkanını tehdit ediyor. Bu durumu millet ibretle izliyor.
Bu yılki bütçe kalemlerine baktığınız zaman 225 milyar doalr ihracat gerçekleştirmişiz. Bu geçmiş dönemlerin bütçelerinin tamamından daha fazla ihracat yapmışız. Lütfen gençler sosyal medyadan internetten buna bir baksınlar. Türkiye'nin geldiği noktayı göstermek açısından söylüyorum."
Siyaset Bilimci Onur Erim'in öne çıkan sözleri:
"Kemal Kılıçdaroğlu 48 saat arayla asgari ücretle ilgili farklı açıklama yaptım. Bir canlı yayında denk geldim kendisini dinledim. İktidarı ihaleyi dolar ile yaptığı için eleştiriyor bu sözlerinden 2 dakika sonra elektrik '5 sent olacak' diyor. İşte bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu eleştiriliyor.
Ben iktidar ve muhalefet mensubu değilim ama keşke iktidarı zorlayacak bir muhalefet olsaydı. Varsa iktidara yanlışını gösterecek bir muhalefet yok. Maalesef muhalefetin bütün çabası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan indirmek. Bu Türkiye açısından üzüntü verici bir durum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyaset olmaz. Başka birini yerinden etmek için siyaset yapılmaz."
Merve Şebnem Oruç'un canlı yayındaki sözleri:
"Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret için önerdiği rakamı bile dolar üzerinden açıklayıp 'ihaleleri dolar ile verdiniz' eleştirisi yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye aslında ülkenin yönetimi açısında bir model. Ülkeye iktidar olarak CHP ya da Millet İttifakı gelirse ne olacak? diye bakabiliyoruz.
İBB 2019 yılında veri milyonlarca Euro borçlandı. Doviz üzerinden borçlanan bir İBB var ortada. Bunu üzerine kalkıp kur yükseldi diye eleştiriyor. Bir de kalkıp 'proje yapamıyoruz' diyorlar o zaman niye Euro ile borç aldın? 'Kamu banları para vermiyor' dediler bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. İBB borç batağına döviz üzerinden sokulmuşken neden kalkıp ihale eleştirisi yapıyorsunuz. Eğer iktidara gelse Kemal Kılıçdaroğlu, 'bizi ne kadar zaman içerisinde iflasa sürükler ya da borç batağına düşürür' bunu sormadan edemiyorum."
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