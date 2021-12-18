İsveçli Bakan Linde YPG/PKK’yı ağırlamıştı! Parti lideri Yüksek’ten suç duyurusu

Maalesef yapılan bu görüşmeye tepkiler çok zayıf kaldı. Sadece Sağ Irkçı Parti dile getirdi ancak İsveç'te PKK ve PYD söz konusu olduğunda ne medyada ne de kamuoyun ve diğer partiler arasında herhangi bir karşılığı bulunmuyor. İsveç maalesef yıllardır PKK'ya destek veriyor. Ben de İsveçli bir siyasetçi olarak bundan rahatsızlık duyuyorum.