İsveçli Bakan Linde YPG/PKK’yı ağırlamıştı! Parti lideri Yüksek’ten suç duyurusu
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyet, sözde "Suriye Demokratik Meclisi" Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya gelmiş, terör örgütüne desteğini yinelemişti. İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Bakan Linde hakkında suç duyurusunda bulundu. Mikail Yüksel A Haber’e konuk oldu ve gelişmeleri değerlendirdi.
Mikail Yüksek'in canlı yayında yaptığı açıklamalar
"İsveç'te böyle bir sürecin yaşanması aslında hükümetin değişmesiyle başladı. Yeni başbakan seçilmesiyle terör gruplarıyla ilişki içiresinde olan bir milletvekili bunu başlattı. Hükümetten destek sözü almasıyla güvenoyu verdi. İşte İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde terör örgütleriyle görüşmeye başladı.
İsveç'te terör yasaları değiştirildi ve güçlendirildi. Bu yasaya göre terör örgütleriyle her türlü ilişki suç sayılıyor. Buna yemek yapmak bile dahil. Fakat ülkede PKK gibi terör örgütlerine tolerans gösteriliyor. Ayrıca PKK'ya para desteği verdiği söyleniyor. Aralarında yazılı bir anlaşmada var.
Bu durum ülke yasalarına göre tamamen suç. İşte tam olarak bizde bundan dolayı suç duyurusunda bulundum. Hükümeti yöneten partinin terör örgütüyle görüşüp anlaşma yapması suç olarak görülmesi gerekir. Şimdi bunun sonucunu bekliyoruz.
Maalesef yapılan bu görüşmeye tepkiler çok zayıf kaldı. Sadece Sağ Irkçı Parti dile getirdi ancak İsveç'te PKK ve PYD söz konusu olduğunda ne medyada ne de kamuoyun ve diğer partiler arasında herhangi bir karşılığı bulunmuyor. İsveç maalesef yıllardır PKK'ya destek veriyor. Ben de İsveçli bir siyasetçi olarak bundan rahatsızlık duyuyorum.
Maalesef İsveç PKK'dan tutun DEAŞ'a kadar bir çok terör örgütünün yuvası haline gelmiş durumda. Terör yasaları güçlendirilerek hem Müslümanlara hem diğer azınlıklara baskılar yapılıyor. Hiçbir alakası olmamasına rağmen Müslüman dernek ve kuruluşlarına baskı yapılıyor. Özellikle çocuk hakları ortaya atılarak başörtüsü başta olmak üzere sünnet ve Müslüman okullarına yasaklar getiriliyor.
Tüm bunlara rağmen PKK gibi terör örgütleri söz konusu olduğunda en üst düzey hiç çekinmeden çocuk tacirliği yapan bu isimlerle birebir ilişki içerisine girebiliyorlar. Etnik Müslüman olanlar ülkeyi terk etmeye başladı. İslamofobi artış gösteriyor. Ancak buna karşı hükümet tarafından hiçbir önlem alınamıyor. Yapılan işlemler siyasi bir ikiyüzlülük ve ahlaksızlıktır."
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