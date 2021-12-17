Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP'li belediyelerde maaş gerçeği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette yüzde 50 zam yaparak 4 bin 253 lira olduğunu duyurdu. Milyonlarca vatandaş tarafından memnuniyet ile karşılanan rakam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Açıklamalarıyla vatandaşın zekasıyla oynayan Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatma da bizden: Zamdan önce 5 bin 376 lira yapacağını iddia ettiği zammı, asgari ücret sonrasında 4 bin 500'e düşürdü. Öte yandan bir hatırlatma da vatandaştan geldi. A Haber'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt veren halk, CHP'li belediyelerdeki grevleri bir kez daha gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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