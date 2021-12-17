17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP'li belediyelerde maaş gerçeği

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP'li belediyelerde maaş gerçeği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette yüzde 50 zam yaparak 4 bin 253 lira olduğunu duyurdu. Milyonlarca vatandaş tarafından memnuniyet ile karşılanan rakam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Açıklamalarıyla vatandaşın zekasıyla oynayan Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatma da bizden: Zamdan önce 5 bin 376 lira yapacağını iddia ettiği zammı, asgari ücret sonrasında 4 bin 500'e düşürdü. Öte yandan bir hatırlatma da vatandaştan geldi. A Haber'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt veren halk, CHP'li belediyelerdeki grevleri bir kez daha gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:56
  • 1
  • 30
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP’li belediyelerde maaş gerçeği

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı başından geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira oldu. Bu artış enflasyonun 29.2 puan üzerinde gerçekleşti. 1 Ocak 2022 itibariyle asgari ücret brüt 5004 lira, net 4253 lira 4 kuruş oldu. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Vergi düzenlemesiyle işveren 450 liralık ilave maliyetten kurtuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP’li belediyelerde maaş gerçeği

KENDİ DEDİĞİNİ YİNE UNUTTU
8 milyona yakın çalışan tarafından memnuniyetle karşılanan bu durum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti.

  • 3
  • 30
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP’li belediyelerde maaş gerçeği

Başkan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin 253 lira olacağını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.

  • 4
  • 30
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP’li belediyelerde maaş gerçeği

Ancak Kılıçdaroğlu, iki gün önce asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.

  • 5
  • 30
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret ikiyüzlülüğü! Sözünü tutmadı grevleri unuttu: İşte CHP’li belediyelerde maaş gerçeği

CHP'NİN GREV TAKVİMİ
Öte yandan CHP'nin birçok belediyesinde maaşlarını alamayan işçiler greve gitti.