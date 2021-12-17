17 Aralık 2021, Cuma
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İBB’ye terör iltisaklı çalışan tepkisi: HDP’ye gül atıyor, savcıları göreve davet ediyorum
Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak İBB yönetimi, herhangi bir işlem ve ya soruşturma başlatmadı. Aksine hükümeti suçladı. Bu duruma Cumhur İttifakı'ndan çok sert tepki geldi.