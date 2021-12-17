İBB’ye terör iltisaklı çalışan tepkisi: HDP’ye gül atıyor, savcıları göreve davet ediyorum

Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak İBB yönetimi, herhangi bir işlem ve ya soruşturma başlatmadı. Aksine hükümeti suçladı. Bu duruma Cumhur İttifakı'ndan çok sert tepki geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN