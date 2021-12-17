FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı? Emrullah İşler: FETÖ CHP’yi teslim almıştır

İşte o açıklamalardan satır başları; FETÖ terör örgütü 70'li yıllardan itibaren devletin kurumlarına sinsi bir şekilde sızdı. 84 milyon bunun böyle olduğunu özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra net bir şekilde gördü. Nasıl sınavlarda hile yaptıklarını, kopya çektirdiklerini, kendi elemanlarına soruları verdiklerini ve devletin bütün kurumlarına özellikle askeriyeye emniyete yargıya ve diğer devlet kurumlarının hepsine bir yerleştirme yaptıklarını net bir şekilde toplumumuz öğrenmiş oldu.

MİT'E KARŞI OPERASYON

17/25'e geldiğimizde ise aslında 7 Temmuz 2012'de ilk defa FETÖ, MİT başkanını ifadeye çağırarak İstanbul'da dolayısıyla MİT'e karşı bir operasyon yapmaya başladı. Çünkü onu kendisine bir engel görüyordu. MİT'in özellikle mevcut başkanının orada bulunması kendileri için bir tehlike oluşturuyordu. Onu bertaraf etmek istediler o zaman başaramadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin talimatıyla o girişim başarısız kılındı.