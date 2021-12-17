FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı? Emrullah İşler: FETÖ CHP'yi teslim almıştır
Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? CHP nasıl FETÖ'nün sözcüsü haline geldi? AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "FETÖ, hükümeti deviremedi, ülkeye darbe yapamadı ama CHP’yi maalesef teslim almıştır. Ve CHP FETÖ’nün en büyük savunucusu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden 8 yıl geçti. Peki o süreçte neler yaşandı?
17 Aralık'ta fitili ateşlenen operasyonlar birer hafta arayla 25 Aralık'ta Türk sermayesini hedef almış, 1 Ocak'ta MİT tırlarının durdurulmasıyla devam etmişti. Dosya operasyonları tutmayınca önce terör eylemleri, ardından FETÖ'nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi devreye sokuldu, sonra da ekonomik krizlerle operasyon yapıldı.
8'inci yıldönümünde yargı eliyle yapılmaya çalışılan FETÖ'nün darbe girişimi ve bugüne yansımaları ne? AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; FETÖ terör örgütü 70'li yıllardan itibaren devletin kurumlarına sinsi bir şekilde sızdı. 84 milyon bunun böyle olduğunu özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra net bir şekilde gördü. Nasıl sınavlarda hile yaptıklarını, kopya çektirdiklerini, kendi elemanlarına soruları verdiklerini ve devletin bütün kurumlarına özellikle askeriyeye emniyete yargıya ve diğer devlet kurumlarının hepsine bir yerleştirme yaptıklarını net bir şekilde toplumumuz öğrenmiş oldu.
MİT'E KARŞI OPERASYON
17/25'e geldiğimizde ise aslında 7 Temmuz 2012'de ilk defa FETÖ, MİT başkanını ifadeye çağırarak İstanbul'da dolayısıyla MİT'e karşı bir operasyon yapmaya başladı. Çünkü onu kendisine bir engel görüyordu. MİT'in özellikle mevcut başkanının orada bulunması kendileri için bir tehlike oluşturuyordu. Onu bertaraf etmek istediler o zaman başaramadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin talimatıyla o girişim başarısız kılındı.
FETÖ EŞİTTİR KUMPAS
Ama FETÖ dediğimizde kumpas geliyor. Özellikle ifadeye çağrılma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman Başbakan olarak bir ameliyatı söz konusuydu onu planlamışlardı. Ama Allah onların hesaplarını bozdu.
YARGI ELİYLE DARBE GİRİŞİMİ
17-25'e geldiğimizde ise FETÖ ilk defa yargı eliyle darbe girişiminde bulundu. Türkiye'deki darbeler tarihine baktığımız zaman genelde askerin kullanıldığını görürüz ama FETÖ kendinden o kadar emin ki askere gerek kalmadan yargı ve daha sonra da emniyeti kullanarak bu hükümeti devirmek ve kendisi için tehlike teşkil ettiğini düşündüğü Sayın Cumhurbaşkanımızı Başbakanlıktan uzaklaştırmak, AK Parti hükümetini yıkmak ve dolayısıyla ülkeyi teslim alma girişiminde bulundu.
HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTEDİLER!
Kumpasları kurdular, bunu bir yolsuzluk operasyonu gibi halkımıza sunarak hükümet hakkında ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında çok ciddi soru işaretleri oluşturarak bu şekilde hükümeti devirmek istediler. Ama başaramadılar çok şükür.
FETÖ BAŞINI İNİNDEN İLK KEZ ÇIKARDI
17-25 ilk darbe girişimi oldu ve FETÖ'nün başını ininden ilk çıkarma operasyonuydu. Cumhurbaşkanımız bunların inine gireceğiz demişti ya 15 Temmuz'dan sonra onların inlerine girdik inleri de kalmadı. Devletin kurumlarından sökülüp atıldılar. 17-25'i anlamak için daha önceki Balyoz ve Ergenekon kumpaslarına baktığımızda da onların neler yaptıklarını net bir şekilde görüyoruz.
FETÖ CHP'Yi TESLİM ALMIŞTIR
Gerçek yüzleri ortaya çıktıktan sonra özellikle CHP, ve muhalefet partilerinin bu yapıya tutunduklarını ve bunların savunucuları haline geldiklerini görüyoruz. CHP'nin zaten Genel Başkanı Deniz Baykal'ı bir kaset kumpasıyla uzaklaştırdılar ve CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nu başına getirerek teslim aldılar. CHP, FETÖ tarafından teslim alınmıştır. FETÖ, hükümeti deviremedi, ülkeye darbe yapamadı ama CHP'yi maalesef teslim almıştır. Ve CHP FETÖ'nün en büyük savunucusu haline gelmiştir. 15 Temmuz olayından sonra da ilk tiyatro olayını kullanan FETÖ'nün kendisidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve onların sözcüleri de hep bu ifadeyi kullanmışlardır.
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