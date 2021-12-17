Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? AK Partili vekiller ne dedi?

CHP'NİN TEPKİSİNE RAĞMEN İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: RİSKSİZ ADAY OLMALI

Bugün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." demişti

Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuşmuştu.