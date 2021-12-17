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Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? AK Partili vekiller ne dedi?

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? AK Partili vekiller ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında eğer ortakları kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Peki bu durum CHP’de nasıl yorumlandı? AK Partili vekiller bu açıklama için ne dedi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023'de cumhurbaşkanı adaylığına bir adım daha yaklaştı. Millet İttifakı'nda liderler yani İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kabul ederse aday olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığına bir adım daha yaklaştı. AK Parti Milletvekillerine göre Kılıçdaroğlu geç bile kaldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Kendi adaylığı konusunda fikir birliği olduğunu görmedik. Bazı belediye başkanlıklarından bahsediliyor. Başka bir aday konusunda çalışmalar yapıyorlar. Cumhurbaşkanı projeleri olan milleti geleceği taşıyacak insan lazım. Bugün kimin aday olacağına karar veremeyen muhalefet projeler noktasında inandırıcı iddia ortaya koyamaz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyor. Kılıçdaroğlu çıkış yolu arıyor. Millet İttifakı'nın omurgasını HDP oluşturuyor. Akşener kabul edecek mi, HDP kabul edecek mi? CHP içinde CHP var. İmamoğlu kabul edecek mi?" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'ÜN ÇATI ADAYLIĞI YİNE MASADA

Öte yandan muhalefet medyasında ve kulislerinde son günlerde Abdullah Gül ismi de gündeme geldi. Gül'ün çatı adaylığına bu kez Akşener'in onay verdiği iddia ediliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, Abdullah Gül iddialarını duyduğunu, adaylığının konuşulduğunu ifade etmişti. Zira Millet İttifakı'na katılmasına kesin gözü ile bakılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de Abdullah Gül'e yeşil ışık yakıyor.

KRİZ TIRMANIYOR! KORAY AYDIN: KAZANACAK BİR ADAY OLMALI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanmama riski anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" yorumunda bulunmuştu.

CHP'DEN KORAY AYDIN'A TEPKİ: GEREKSİZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Koray Aydın'ın çıkışına sert bir yanıt verdi. Öztrak şunları söylemişti:

Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez.

CHP'NİN TEPKİSİNE RAĞMEN İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: RİSKSİZ ADAY OLMALI

Bugün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." demişti

Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuşmuştu.

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