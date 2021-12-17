Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? AK Partili vekiller ne dedi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında eğer ortakları kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Peki bu durum CHP’de nasıl yorumlandı? AK Partili vekiller bu açıklama için ne dedi?
CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023'de cumhurbaşkanı adaylığına bir adım daha yaklaştı. Millet İttifakı'nda liderler yani İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kabul ederse aday olacağını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığına bir adım daha yaklaştı. AK Parti Milletvekillerine göre Kılıçdaroğlu geç bile kaldı.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Kendi adaylığı konusunda fikir birliği olduğunu görmedik. Bazı belediye başkanlıklarından bahsediliyor. Başka bir aday konusunda çalışmalar yapıyorlar. Cumhurbaşkanı projeleri olan milleti geleceği taşıyacak insan lazım. Bugün kimin aday olacağına karar veremeyen muhalefet projeler noktasında inandırıcı iddia ortaya koyamaz." dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyor. Kılıçdaroğlu çıkış yolu arıyor. Millet İttifakı'nın omurgasını HDP oluşturuyor. Akşener kabul edecek mi, HDP kabul edecek mi? CHP içinde CHP var. İmamoğlu kabul edecek mi?" diye konuştu.
ABDULLAH GÜL'ÜN ÇATI ADAYLIĞI YİNE MASADA
Öte yandan muhalefet medyasında ve kulislerinde son günlerde Abdullah Gül ismi de gündeme geldi. Gül'ün çatı adaylığına bu kez Akşener'in onay verdiği iddia ediliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, Abdullah Gül iddialarını duyduğunu, adaylığının konuşulduğunu ifade etmişti. Zira Millet İttifakı'na katılmasına kesin gözü ile bakılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de Abdullah Gül'e yeşil ışık yakıyor.
KRİZ TIRMANIYOR! KORAY AYDIN: KAZANACAK BİR ADAY OLMALI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanmama riski anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" yorumunda bulunmuştu.
CHP'DEN KORAY AYDIN'A TEPKİ: GEREKSİZ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Koray Aydın'ın çıkışına sert bir yanıt verdi. Öztrak şunları söylemişti:
Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez.
CHP'NİN TEPKİSİNE RAĞMEN İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: RİSKSİZ ADAY OLMALI
Bugün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." demişti
Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu?
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı başladı mı? 17 Aralık İstanbul hava raporu!
- Günün altın fiyatları 17 Aralık! Kapalıçarşı’da altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın haftayı nasıl kapattı?
- AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan 1, 2, 3 çocuklu...
- AGİ dahil asgari ücret hesaplama: 2022 AGİ ile net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ve asgari ücret tablosu
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
- Memur maaş zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?
- Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak? Hangi ay geçerli?
- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
- 2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?