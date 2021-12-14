Başkan Erdoğan’ın mitingine saldırı girişimi! Telefon düzenekli EYP ilk kez A Haber'de
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Detayları A Haber İstanbul / Yurthaber Müdürü Kerim Ulak aktardı.
Sivil polisin aracının altına konulan bomba nasıl hazırlandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Detayları A Haber İstanbul / Yurthaber Müdürü Kerim Ulak aktardı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUİKASTTA KULLANILMAK İSTENEN BOMBA DÜZENEĞİ
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SİİRT MİTİNGİNDE GÖREVLİ POLİSİN ARACINA BOMBA YERLEŞTİRDİLER
Başkan Erdoğan'ın Siiirt'teki mitinginde bomalı suikast girişimi yapıldığı ortaya çıkmıştı. Miting için görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edilmişti.
Erdoğan'ın Siirt'teki programını hedef almak maksadı ile yerleştirildiği düşünülen bombayı polis memurunun dikkati ortaya çıkarmış, büyük bir saldırının önüne geçilmişti.
İÇİŞLERİ DUYURDU: BOMBAYI YERLEŞTİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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