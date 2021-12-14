Başkan Erdoğan’ın Siirt mitingine saldırı girişimi: FETÖ-PKK işbirliği ile...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "FETÖ-PKK işbirliği ile gerçekleştirilen bir terör saldırısıydı" dedi.

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