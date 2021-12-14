Stokçuya 2 milyon TL ceza geliyor! Aydın Ağaoğlu: Stokçular ifşa edilmeli! Tüketici onları tanımalı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Aslında bu yasa teklifi yeterli değil. Mutlaka buna ifşa de ilave edilmeli. 2 milyon da büyük bir para gibi gözüküyor ama şu anda bulunduğumuz bir yerel markette o çok büyük bir ceza olabilir. 8 bin tane mağazası var. Böldüğünüz zaman onu çok cüzi rakamlara geliyor.