Stokçuya 2 milyon TL ceza geliyor! Aydın Ağaoğlu: Stokçular ifşa edilmeli! Tüketici onları tanımalı
Son dakika haberi... AK Parti stokçulara cezayı artıran kanun teklifini TBMM'ye sundu. Stokçulara 2 milyon TL ceza geliyor. Tüketici Başvuru Merkez Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.
AK Parti, fahiş fiyatı tetikleyen stokçulara verilecek cezayı artıran kanun teklifini Meclis'e sundu. Stokçuluk cezalarında üst sınır iki milyon liraya çıkarıldı.
Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Tüketici Başvuru Merkez Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Aslında bu yasa teklifi yeterli değil. Mutlaka buna ifşa de ilave edilmeli. 2 milyon da büyük bir para gibi gözüküyor ama şu anda bulunduğumuz bir yerel markette o çok büyük bir ceza olabilir. 8 bin tane mağazası var. Böldüğünüz zaman onu çok cüzi rakamlara geliyor.
"BUNLAR İFŞA EDİLMELİ"
En önemlisi ifşa edilmeliler. Kim bu vurguncular? Kim bu stokçular? Bunlar ifşa edilmeli, tüketici bunları tanımalı. Hatta onların çolukları çocukları da tanımalı.
"VURGUNA DEVAM EDİYORLAR"
Bu konuda TCK'da da hüküm var. Hapis cezası da öngörülmesine karşılık bu hususta endişelenmeden vurguna devam ediyorlar.
TÜKETİCİLER NE YAPMALI?
Biz tüketiciler stokçulara karşı mücadele karşı mücadele eterken kamu otoritesini kolluk güçlerimizi Ticaret Bakanlığı müfettişlerimizi yalnız bırakmayalım.
İŞTE YAPILMASI GEREKEN
Tespit ettiğimiz taktirde biz tüketiciler Alo 175 Tüketici Hattı'na 7/24 ihbarda bulunabileceğimiz gibi haksız fiyat artışı ile ilgili bir mobil uygulama var bunu akıllı telefonlarına yüklesin tüketiciler. 1 milyon tüketici yüklese bunu piyasada 1 milyon müfettişi olur Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi. Fotoğraflar, videolarla belgeleyip birkaç tuşa basarak Ticaret Bakanlığı yetkililerine iletir. Onlar da nokta atışıyla gelir tespitlerini yapar yaptırımlarını uygularlar.
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