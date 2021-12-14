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Yabancı istihbarat güçlerinin parmağı olabilir | Başkan Erdoğan'ın mitingine saldırı girişimi

A Haber
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Giriş: 14.12.2021 12:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A  Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Pazarcı, "Basit bir olay değil. Bunun çok ciddi uzantıları olsa gerek. Demek ki Emniyet’in içinde bir takım uzantıları var ve bu aracın altına bomba yerleştiriliyor. Yakalanan 3-5 teröristle ilişkili bir olay değil. Bunun çok ciddi uzantıları olsa gerek. İçinde yabancı dış istihbarat güçlerinin de parmağı olabilir. Türkiye’yi karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi. Avşar ise "Kuşkusuz ki bir istihbarat faaliyeti olmasa böyle bir neticeyle karşılaşmazdık." ifadelerini kullandı. Hacıbektaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bugüne kadar en çok hedefte olan ve hayata kast anlamında en çok suikast planları yapılan liderlerden biri. Bu gibi suikast planlarının nasıl enstrümanlar kullanılarak yapılması bu işin ne kadar deli dehşet bir boyutta olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.
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