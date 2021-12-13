HDP'den ayrı parti mi çıkacak? AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu duyurdu: Ciddi hazırlık var!

AYHAN BİLGEN NE DEMİŞTİ?

Bir televizyon programında istifa edeceği yönündeki haberler hakkında konuşan HDP Eski Kars Milletvekili ve Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "Bu tartışmaların bir üye olarak yapılmasının partiye zarar verdiği kanaati var. Böyle bir kaygı varsa böyle bir nezaketi gösterebilirim" ifadelerine yer verdi.

"7 HAZİRAN SONRASIYLA YÜZLEŞEMEME KANAATİNDEYİM"

Partiden ayrılma kararının arkasında 7 Haziran sürecinin etkili olduğunu dile getiren Bilgen, "Geriye doğru bir arayışımız var. Gelişememe, ilerleyemem olarak değerlendirebiliriz. Siyaset çözüm bulma sanatıdır, bir açılıma ihtiyaç var. 7 Haziran sonrasıyla yüzleşememe kanaatindeyim. 7 Haziran'da yakaladığımız tempoyu devam ettirememişsek bu bizim dışımızdan kaynaklamış olsa da bir açılım yapmayı ve ilerlemeyi devam ettirmemiz gerekiyordu" dedi.

Ayhan Bilgen, "7 Haziran akşamının okunmasında hata olduğunu düşünüyorum. Siyasette oyun kuramadığınızda başka aktörler devreye girer. 7 Haziran akşam karar verilen tutumun birlikte alınmış bir karar olmadığını düşünüyorum" mesajını verdi.

"BUNA TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR"

Milletvekilliğinden istifa ederek Kars Belediye Başkanlığı'na aday olmasını anlatan Bilgen, "Grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü dönemimde de siyasetin alanını genişletemediğimizi düşünüyorum. Belediyeye gidiş de bu anlamdaydı" diye konuştu.

"Bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim" diyen Bilgen, yeni parti kuracağı iddiaları hakkında ise, "Bizimki bir siyasi arayış. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu toplumsal taleple ilgilidir. 130 parti var, 131'inciyi kurmak büyük bir keramet değil" ifadelerini kullandı.