HDP'den ayrı parti mi çıkacak? AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu duyurdu: Ciddi hazırlık var!
Millet İttifakı’nın gizli temsilcisi ve PKK’nın siyasi kolu HDP’deki 3 yol tartışması gündemde… A Haber’de Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen Sebep Sonuç programına konuşan AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu,"HDP’den ayrılanlar ciddi hazırlık içinde" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu, CHP ile iş tutan HDP ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
HDP'DE 3. YOL TARTIŞMASI
A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen Sebep Sonuç programına konuşan Miroğlu, "Sırrı Süreyya Önder, söyleyeceğini söyledi aslında, 'Bu iktidar gidebilir, gelecek olanlar ellerinde kör bıçakla bekliyor.' dedi. Önder, HDP'nin CHP'yi desteklemesi meselesinde 'Ben bu tartışmanın dışındaydım' dedi. Bu fikri savunan insanlar Ayhan Bey, Altan Bey bu partiden koptular. HDP'nin böyle bir tartışma yaşıyor olması iyi bir şeydir." ifadelerine yer verdi.
HDP eski Kars Milletvekili ve Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in partiden "ayrılık" açıklamasına değinen Miroğlu, "Eskiden bu arkadaşlarımız bu fikirlere sıcak bakmıyorlardı. O olsun diğer HDP ile ideolojik anlaşmazlıklar yaşayanlar çok makbul bir yere durmuyor." dedi.
"BELLİ Kİ CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR"
HDP ve PKK ilişkisine değinen Miroğlu, "Bu yüzleşmeye engelleyen nedir? İlahi bir kudret yok ortada. Bu yüzleşmeyi engelleyen bu parti üzerindeki vesayetidir. Belli ki ciddi bir hazırlık var. Ayhan Bey, partiden de istifa edeceğini söylüyor. Tanıdığımız bir insan ortak bir hafızamız da var." şeklinde konuştu.
"PKK'YA AÇIK TAVIR KOYULMALI..."
Miroğlu, sözlerini söyle sürdürdü;
"2012'de 'silahları gömmek' merak eden okusun... Ayhan Bey'in bugün söylediği şeyler. Bunu talep etmeden olmaz. Bu yumuşak bir iniş meselesi değil. Kimse sertlikten yana değil. HDP'nin bütün psikolojisini sarsacak. PKK'ya açık tavır koyulmaktan geliyor. 21. yüzyılda hala bu potansiyeli Türkiye'nin 10-15 milyon Kürt nüfusunu bu yöntemlerle yönetmeye çalışıyorsun. Yatırımlara karşı çıkıyorsun, bölgede ekonomik yatırımlara bir katkın yok. Belediyeleri 10-15 yıl yönettin durum ortada bir şey yok. Belediyecilik yapmadın. Sivil toplum dersen sivil toplumu da kendine bahsettin. Kayyuma karşı çıkarttın."
AYHAN BİLGEN NE DEMİŞTİ?
Bir televizyon programında istifa edeceği yönündeki haberler hakkında konuşan HDP Eski Kars Milletvekili ve Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "Bu tartışmaların bir üye olarak yapılmasının partiye zarar verdiği kanaati var. Böyle bir kaygı varsa böyle bir nezaketi gösterebilirim" ifadelerine yer verdi.
"7 HAZİRAN SONRASIYLA YÜZLEŞEMEME KANAATİNDEYİM"
Partiden ayrılma kararının arkasında 7 Haziran sürecinin etkili olduğunu dile getiren Bilgen, "Geriye doğru bir arayışımız var. Gelişememe, ilerleyemem olarak değerlendirebiliriz. Siyaset çözüm bulma sanatıdır, bir açılıma ihtiyaç var. 7 Haziran sonrasıyla yüzleşememe kanaatindeyim. 7 Haziran'da yakaladığımız tempoyu devam ettirememişsek bu bizim dışımızdan kaynaklamış olsa da bir açılım yapmayı ve ilerlemeyi devam ettirmemiz gerekiyordu" dedi.
Ayhan Bilgen, "7 Haziran akşamının okunmasında hata olduğunu düşünüyorum. Siyasette oyun kuramadığınızda başka aktörler devreye girer. 7 Haziran akşam karar verilen tutumun birlikte alınmış bir karar olmadığını düşünüyorum" mesajını verdi.
"BUNA TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR"
Milletvekilliğinden istifa ederek Kars Belediye Başkanlığı'na aday olmasını anlatan Bilgen, "Grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü dönemimde de siyasetin alanını genişletemediğimizi düşünüyorum. Belediyeye gidiş de bu anlamdaydı" diye konuştu.
"Bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim" diyen Bilgen, yeni parti kuracağı iddiaları hakkında ise, "Bizimki bir siyasi arayış. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu toplumsal taleple ilgilidir. 130 parti var, 131'inciyi kurmak büyük bir keramet değil" ifadelerini kullandı.
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