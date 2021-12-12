Son dakika: Başkan Erdoğan’a suikast girişimi davasında son dakika gelişmesi! 3 kişi tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen ve içinde C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu 1,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.