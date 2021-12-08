Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Faizler ticari kredilere yansıdı mı?

Bu noktada yeniden değerleme oranları da belirleyici gibi olmuş. Yüzde 36.2 gibi bir oran var bu rakam belirleyici olmuş. Bu rakama göre bir hesaplama olursa 3 bin 850 bin civarında oluyor net asgari ücret. Şu anda da toplantılar 3 bin 750 ila 4 bin arasında rakamlar gidip geliyor. İşverenler de bu anlaşmaya yakın duruyor.