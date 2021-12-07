07 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Memura seyyanen zam! Kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi

Memura seyyanen zam! Kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
ABONE OL
Memura seyyanen zam! Kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi

Memura seyyanen zam ne zaman verilecek? Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenerek, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bildirildi. Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken gözler zammın hangi tarihte olacağına çevrildi. Peki, kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Memura seyyanen zam ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Memur seyyanen zam için geri sayım başladı. Kamu çalışanlarına yönelik enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bildirilirken, ek zammın seyyanen yapılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandı.

Peki, kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Memura seyyanen zam ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

MEMURA SEYYANEN ZAM NE ZAMAN?

Yapılan son açıklamada, ek zam görüşmelerinin asgari ücretin belirlenmesinin ardından görüşüleceği açıklandı. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre ek zammın 15 Ocak'taki maaşlara yetişeceği bildirildi.

TOPLU SÖZLEŞME GÜNCELLENİYOR

Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldığı anımsatılarak, "Kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur"

"Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi.

MAAŞLARA 15 OCAK'TA YANSIYACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, 3600 ek gösterge konusunun asgari ücret belli gündeme alınıp, çalışılacağını belirterek, "Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi ilettik" dedi. Yalçın, ocakta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuştu.

DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANINA ZAM

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına verilecek ücreti değerlendiren Yalçın, "Sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesi çok sağlıklı değil. Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin kapsamı içerisindedir. Toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir" ifadelerini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞMEDE YÜZDE 14 ZAM YAPILDI

Toplam 6.4 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşmede gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılması öngörüldü.

Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı. Toplu sözleşme ile 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklilerine bugüne kadar verilen en yüksek oldu. Bu artış en düşük memur maaşına yüzde 28 olarak yansımıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA