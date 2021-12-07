Memura seyyanen zam! Kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi

TOPLU SÖZLEŞMEDE YÜZDE 14 ZAM YAPILDI

Toplam 6.4 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşmede gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılması öngörüldü.

Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı. Toplu sözleşme ile 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklilerine bugüne kadar verilen en yüksek oldu. Bu artış en düşük memur maaşına yüzde 28 olarak yansımıştı.