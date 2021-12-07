Memura seyyanen zam! Kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi
Memura seyyanen zam ne zaman verilecek? Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenerek, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bildirildi. Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken gözler zammın hangi tarihte olacağına çevrildi. Peki, kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Memura seyyanen zam ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
Memur seyyanen zam için geri sayım başladı. Kamu çalışanlarına yönelik enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bildirilirken, ek zammın seyyanen yapılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandı.
Peki, kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Memura seyyanen zam ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
MEMURA SEYYANEN ZAM NE ZAMAN?
Yapılan son açıklamada, ek zam görüşmelerinin asgari ücretin belirlenmesinin ardından görüşüleceği açıklandı. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre ek zammın 15 Ocak'taki maaşlara yetişeceği bildirildi.
TOPLU SÖZLEŞME GÜNCELLENİYOR
Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldığı anımsatılarak, "Kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur"
"Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi.
MAAŞLARA 15 OCAK'TA YANSIYACAK
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, 3600 ek gösterge konusunun asgari ücret belli gündeme alınıp, çalışılacağını belirterek, "Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi ilettik" dedi. Yalçın, ocakta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuştu.
DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANINA ZAM
Doktorlara ve sağlık çalışanlarına verilecek ücreti değerlendiren Yalçın, "Sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesi çok sağlıklı değil. Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin kapsamı içerisindedir. Toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir" ifadelerini kullandı.
TOPLU SÖZLEŞMEDE YÜZDE 14 ZAM YAPILDI
Toplam 6.4 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşmede gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılması öngörüldü.
Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı. Toplu sözleşme ile 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklilerine bugüne kadar verilen en yüksek oldu. Bu artış en düşük memur maaşına yüzde 28 olarak yansımıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama…
- HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Mevlana Haftası mesajları sözleri! Mevlana sözleri mesajları için tıklayınız! İşte Mevlana ile ilgili en güzel sözler!
- Memura seyyanen zam! Kamu çalışanlarına %30-35 ek zam ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi
- Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık! Evde bakım parası ne zaman, hangi illerde yatar?
- Asgari ücret 2. toplantı saat kaçta başlıyor? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Son gelişmeler...
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK açıklaması...
- Müslüme'nin dedesi öldü mü, son durum nedir? Hasan Yağal cezaevinde öldürüldü mü?
- Şaban Teoman Duralı kimdir, neden öldü? Teoman Duralı nereli? İşte biyografisi...
- Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek parası yattı mı, ödendi mi?
- Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
- İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...