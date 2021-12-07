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Kabine toplantısı Başkan Erdoğan önderliğinde toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Salgında son durum ne?

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Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Kabine toplantısı Başkan Erdoğan önderliğinde toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Salgında son durum ne?

Kabine Toplantısı yarın Başkan Erdoğan önderliğinde toplanacak. Kritik toplantıda asgari ücretten gıda fiyatlarındaki fahiş artışa, diplomatik temastan salgındaki son duruma kadar çok sayıda önemli konu ele alınacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenecek Kabine Toplantısı yarı toplanacak.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Türkiye'nin son bir ay içerisinde oldukça önemli dış temaslar var. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Ankara'ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar ziyaretinde bulunuyor. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

SALGINDA SON DURUM

Koronavirüs salgınında 20 binli rakamlar konuşuluyor. Sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Kabine toplantısında alınan kararları ise millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret komisyonu görüşmelerine bu ay başlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bugün ikinci toplantı gerçekleşecek. Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEMİŞTİ?

Yurt dışı ziyaretinden dönünce, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir, bunları göreceklerini ifade eden Erdoğan, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.

Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

STOKÇULARA MÜDAHALE EDİLECEK Mİ?

Kabine toplantısında Ticaret Bakanlığı'nın stokçulukla mücadele kapsamında yaptığı çalışma görüşülecek. Herhangi bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da görüşmelerde ele alınacak. Toplantıda bütün detaylar masaya yatırılacak.

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