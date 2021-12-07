Zam pazarlığı sürüyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Memura ek zam nasıl yansıyacak?

Dün ortaya çıkan rakamlarda bir yanlış anlaşılma oldu. Bunu kısa sürede doğru bilgi ile düzelttik. Toplu sözleşme ile bir ek zam olacak. Bunun 15 Ocak'a yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Burada hem enflasyon farkı olacak hem toplu sözleşme farkı olacak buna ilaveten seyyanen zam da gelecek. Bu konuda mutabık kalındı. Mesele tam olarak bu.