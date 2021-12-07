Zam pazarlığı sürüyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Memura ek zam nasıl yansıyacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2'nci kez toplanıyor. Türk-İş'in ev sahipliğinde bugün ikinci kez bir araya gelinerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek. Asgari ücret ay sonu gelmeden belirlenmiş olacak. Ayrıca memura ek zam geliyor. Sosyal refah güncellemesi yapılacak. 3600 ek gösterge toplu sözleşmeye giriyor. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
Asgari ücret için 14'te yapılacak toplantı önemli. Geçim endeksi gelirse onun üzerinden konuşmalar yapabiliriz ama açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Vergi destekleri ile ilgili bir işaretleme olursa o zaman bir hesaplama yapabiliriz.
3500-3750 bini rakamlar var. Vergisiz asgari ücret denildiği zaman farklı bir durum ortaya çıkar.
Memurlara toplu sözleşme kapsamında ağustos ayında zam yapılmıştı ancak şimdiki şartlar farklı. Bu nedenle memurlar bir ek düzeltme istediler. Doktorlara ve pratisyen hekimlere yapılan zamlardan sonra tüm kamu çalışanlarına yayılması için ön görüşme yapıldı. 5 aylık memurlara verilecek zam yüzde 12 olmuştu.
Dün ortaya çıkan rakamlarda bir yanlış anlaşılma oldu. Bunu kısa sürede doğru bilgi ile düzelttik. Toplu sözleşme ile bir ek zam olacak. Bunun 15 Ocak'a yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Burada hem enflasyon farkı olacak hem toplu sözleşme farkı olacak buna ilaveten seyyanen zam da gelecek. Bu konuda mutabık kalındı. Mesele tam olarak bu.
3600 ek gösterge için ocak ayında hemen bir çalışma yapılması planlanıyor. Bu da emekli memur maaşlarını ve ikramiyeleri direkt olarak ilgilendiriyor. Burada tüm memurları kapsayacak bir düzenlemeye gidilecek. Ve sözleşmeli personele kadro gelecek ve bu ayrım ortadan kalkacak.
YÜKSEK FAİZ-SICAK PARA DÖNGÜSÜ
- Yabancı döviziyle gelir
- Gelmeden spekülatif ataklarla döviz yükseltilir
- Dövizini yüksek kurdan bozdurur
- Yabancı faiz, tahvil, borsa ile parasını katlar
- Ülkeye giren döviz ile kur görece düşer
- Düşen kurdan döviz alıp çifte karla çıkar
NASIL KAZANIR?
- 1 birim döviz: 10 lira
- Spekülatif atakla: 11 lira
- 100 birim döviz: 1.100 tl
- Yüzde 20 ve üzeri faizle para artar: 1.320 tl
- Atak biter döviz geriler: 1 birim= 9 tl
- Yabancı döviz alır: 1.320/9 = 147 birim döviz
- 100 birim döviz getirip 147 birim dövizi götürür
- Döviz çıkışıyla kur yeniden artar
- Yabancı yeniden yüksek kurdan gelir
FAİZ EKONOMİSİ ÜRETİM EKONOMİSİ
YÜKSEK FAİZ DÜŞÜK FAİZ
DURGUNLUK (EKONOMİDE YAVAŞLAMA) CANLI PİYASA
ENFLASYON DÜŞÜK ENFLASYON
YATIRIMIN DURMASI ARTAN YATIRIM VE ÜRETİM
İŞSİZLİK İSTİHDAM
CARİ AÇIK CARİ FAZLA
SICAK PARA (KAYNAK AKTARIMI) DOĞRUDAN YATIRIM
İTHALATTA PATLAMA İHRACAT
DARALMA BÜYÜME
GEÇİCİ DÜŞÜK KUR REKABETÇİ KUR
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