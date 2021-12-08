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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de skandal el hareketi! Sert tepki: O hareketin kralını...

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 09:30
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eline de hakim olamadı. Gazi Meclis'in kürüsünden küfürlü el hareketi yaptı. O hareketin amacı "nefret" tohumu mu ekmek? Muhalefetin siyaset stratejisi "küfür-hakaret" üzerine mi? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Sert tepki: O hareketin kralını...
Sert tepki: O hareketin kralını...
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