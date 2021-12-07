Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata ulaştı! Gıdada fiyat oyunlarının perde arkasında neler var? Özlem Doğaner A Haber’de anlattı

Doğaner açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kurda dengelenme oluşuyor şu anda. Hızlı dalgalanma bölümünü geçtik. Hatta bir süre sonra düşüşe geçtiği zaman tamamen zarar edilmiş olacak. Şu anda olan vatandaşa oluyor. Daha fazla denetime ihtiyaç duyuluyor. Daha doğrusu denetim yapılıyor ama daha yüksek oranlarda ceza gerekiyor.

Sadece elindeki mal değil. Kurla hiç ilgisi olmayan ürünler var. 30 yıllık evin dolarla ne farkı var. 30 yıllık evine zam yapıyor. İnsanların kirada oturmasına ve ev sahibi olmasına engel oluyor.

Şu anda kiracı dava açmak istese çok haklı konuma düşecek. 1 yılda 3 defa istenemez bir kiracıdan. Yarın o kiracıları bulamayacaklar. Otomobilde çok ciddi sıkıntı var. Orada bile stokçuluk var.