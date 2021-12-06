06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu ‘adayım’ mesajı mı veriyor? Hangi illerde miting yapacak?

Kemal Kılıçdaroğlu ‘adayım’ mesajı mı veriyor? Hangi illerde miting yapacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu ‘adayım’ mesajı mı veriyor? Hangi illerde miting yapacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de düzenlediği miting, cumhurbaşkanlığına aday olacağı şeklinde yorumlandı. Peki CHP lideri mitinglerine devam edecek mi? Ankara'dan gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

CHP'de mitingler devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu 7 bölgede programlarını sürdürecek. İlk mitingini de Mersin'de yaptı. 2. miting ise önümüzdeki günlerde Kocaeli'de yapılacak. Kocaeli il başkanına da 'hazırlanın' talimatı gittiği gelen bilgiler arasında.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adımları adaylığını pekiştirmek için yaptığı ifade ediliyor. Hem parti yönetimi hem de milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını değerlendiriyor.

Önümüzdeki günlerde Millet İttifakı ortakları farklı bir perspektif ortaya koyarsa durumun değişebileceği konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl bütçe görüşmelerinde bunun sinyallerini vermişti.

İYİ Parti'nin adaylık konusundaki düşüncesi ise Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılması yönünde. Meral Akşener bu yönde mesajlar veriyor. HDP ise adaydan ziyade ilkeler konusuna ağırlık veriyor.

‘Adayım’ mesajı mı veriyor? 'ADAYIM' MESAJI MI VERİYOR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA