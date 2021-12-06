Kemal Kılıçdaroğlu ‘adayım’ mesajı mı veriyor? Hangi illerde miting yapacak?

CHP'de mitingler devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu 7 bölgede programlarını sürdürecek. İlk mitingini de Mersin'de yaptı. 2. miting ise önümüzdeki günlerde Kocaeli'de yapılacak. Kocaeli il başkanına da 'hazırlanın' talimatı gittiği gelen bilgiler arasında.