Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri

Çankaya Belediyesi ise bu iş yerlerini mühürlemesi ve cezai işlem uygulaması gerektiği halde herhangi bir işlem yapmıyor.

"BAŞKA YERLERDE YAPIYOR"

Akça, "Herkes kendi konut parselinin altına ticari dükkan açıp işletirler. O zaman da belediye bunlara müsade etmek zorunda. Çankaya Belediyesi bu görünen yerlerde usulsüzlüğe göz yumuyor ve bunların kapatılıp ceza kesilmesi gerekiyor. Başka yerlerde yapıyor ama burada yapmıyor nedense." ifadelerini kullandı.