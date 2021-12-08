Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri
CHP'li Çankaya Belediyesi'nin ilçede konut parselinde izinsiz açılan ticarethanelere göz yumduğu ortaya çıktı. İlçe belediyesi, iki caddenin "Ticaret yolu" olarak tescillenmesi için Büyükşehir Meclisi'nden onay istedi. Ancak meclisin ret kararına rağmen iş yerleri açıldı.
Şeffaflık kamuflajıyla gizlilik, denetlenme kamuflajıyla usülsüzlük. Adres: Çankaya Belediyesi. CHP'li belediye konut parseli üzerinde izinsiz açılan işyerlerine göz yumduğu ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Murat Akça, "Çankaya Belediyesi bu görünen yerlerde usulsüzlüğe göz yumuyor. Bunların kapatılıp ceza kesilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Akça, "Burada ticaret yolu teşekkül etmemiş. Bu gördüğünüz yerler konut parselleri. Konut parsellerinin altlarına açılan dükkanlar." dedi.
İlçeye bağlı Ankaralılar ve Meksika caddeleri üzerinde inşa edilen bloklardan biri tamamlanınca alt katında çeşitli iş yerleri açıldı.
Hiçbirinin şu anda Çankaya Belediyesi tarafından verilmiş bir ruhsatı yok ama herhangi bir yaptırımı da yok.
Söz konusu caddelerde iş yeri açılabilmesi adına caddelerin "ticaret yolu" olmasına ilişkin ilçe belediyesinin meclis kararı, Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde reddedilerek ilçeye iade edildi.
Ancak Büyükşehir Belediye Meclisi'nin her iki caddeyi "ticaret yolu" olarak tescillememesine ve kararı reddetmesine rağmen konut parselinde çok sayıda iş yeri faaliyete geçti.
"MÜHÜRLENMESİ GEREKİYOR"
Akça konuyla ilgili "Buralara gelinip ceza kesilip mühürlenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar konut parsellerinin altına yapılan ticari dükkanlardır. Belediye ruhsat vermeden burada faaliyet nasıl gösteriyorlar onu da anlamış değiliz." şeklinde konuştu.
Çankaya Belediyesi ise bu iş yerlerini mühürlemesi ve cezai işlem uygulaması gerektiği halde herhangi bir işlem yapmıyor.
"BAŞKA YERLERDE YAPIYOR"
Akça, "Herkes kendi konut parselinin altına ticari dükkan açıp işletirler. O zaman da belediye bunlara müsade etmek zorunda. Çankaya Belediyesi bu görünen yerlerde usulsüzlüğe göz yumuyor ve bunların kapatılıp ceza kesilmesi gerekiyor. Başka yerlerde yapıyor ama burada yapmıyor nedense." ifadelerini kullandı.
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