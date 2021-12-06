A Haber muhabiri sordu Başkan Erdoğan cevapladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan sonra A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a asgari ücretin ne kadar olacağını sordu. Başkan Erdoğan, bu soruya “Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız.” cevabını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik katar ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu ve Körfez ülkeleriyle ilişkiler konusunda önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan, "Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Katar ile yeni anlaşmalar da imzalayacağız." İfadelerini kullandı.
Erdoğan, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorlukları güçlü bir şekilde karşılayan iki ülkedir." dedi.
Başkan Erdoğan soru cevap kısmında A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın asgari ücret sorusuna cevap verdi.
Başkan Erdoğan asgari ücret konusunda, "Sayın Bakan ve heyetini görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. İş vereninde alınan kararla mutlu olması lazım." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Yatırım, üretim, istihdam... İşçinin emeğine, işverenin de yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması büyük önem arzediyor. İnşallah bu dönemde alınacak karar değil önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz." dedi.
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