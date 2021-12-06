Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Millet öyle bir hareket çeker ki...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdiği sırada yaptığı el hareketi tepki çekti. Bu ahlaksız olaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de çok sert sözlerle yüklendi. Oktay, “Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz.” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdiği sırada utanç verici bir el hareketi yaptı.
FUAT OKTAY: MİLLET ÖYLE BİR HAREKET ÇEKER Kİ...
TBMM 2022 bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bir konuşma gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu ahlaksız hareketine Fuat Oktay, TBMM'de çok sert bir yanıt verdi.
Fuat Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." dedi.
"SAVAŞ BÜTÇESİ" İDDİALARINA KAPAK GİBİ YANIT
Oktay, konuşmasında 2022 bütçesinin savaş bütçesi olduğuna dair iddialar hakkında da açıklamada bulundu.
2022 Bütçesinin savaş bütçesi olduğu iddialarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemiz sizi rahatsız mı ediyor? Sizi rahatsız etse de biz mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdiği sırada yaptığı el hareketi tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "Dolarla ihaleyi anladık, gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptınız ama onu bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolarla borçlandıysalar Amerika'da ki enflasyonu, Euro ile borçlandıysalar Avrupa Birliği'nde ki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar" dediği sırada bir el hareketi yaptı.
Bu hareketin üzerine mecliste bulunan milletvekilleri "bayanlar var burada" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
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