CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Baskın mı ziyaret mi?

Bunlar yakında OECD'nin de kapısına gidecekler herhalde. Çünkü onlar Türkiye'nin büyüme rakamını yükseltti. Bunlara göre OECD de yanlış söylüyor. Onların da yalan söylediğini savunup onlara da saldırıyorlar. Her türlü erdemsizliği kendine reva gören bu zihniyete karşı ne yapmalı asıl soru bu. Bunlar milli bağımsızlığın hiçbir yerinde yoklar. Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz diyorlar. Nerede kaldı milli bağımsızlık?"