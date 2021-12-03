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TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?

TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir? Temel görevi ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda vergi ve bilgilerin derlenmesi, istatistiklerin üretilmesi olan TÜİK’in başkanlığını Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer yapmaktadır. Dinçer; İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimlerini Marmara Üniversitesi’nde yapmıştır. Peki, TÜİK Başkanı kimdir? Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?

TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında? Her ay enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı TÜİK Başkanı olarak atanmıştı.

TÜİK BAŞKANI KİMDİR?

Dinçer 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını almıştır.

Dinçer 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Kendisinin uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Dinçer Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.

TÜİK NE İŞ YAPMAKTADIR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.

TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.

Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı'nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.

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