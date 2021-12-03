TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?

Dinçer 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Kendisinin uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Dinçer Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.