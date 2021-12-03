TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?
TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir? Temel görevi ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda vergi ve bilgilerin derlenmesi, istatistiklerin üretilmesi olan TÜİK’in başkanlığını Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer yapmaktadır. Dinçer; İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimlerini Marmara Üniversitesi’nde yapmıştır. Peki, TÜİK Başkanı kimdir? Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?
TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında? Her ay enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı TÜİK Başkanı olarak atanmıştı.
TÜİK BAŞKANI KİMDİR?
Dinçer 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını almıştır.
Dinçer 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Kendisinin uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunmaktadır.
Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Dinçer Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.
Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.
TÜİK NE İŞ YAPMAKTADIR?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.
TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.
Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı'nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? 2021 LCDP son 5 bölüm (final) ne zaman yayınlanacak?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım izle! Netflix La Casa De Papel 5. sezon son 5 bölümde neler yaşandı?
- TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…
- Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır?
- Yeşilçam unutulmazı Atla Gel Şaban filminin Zehra'sı Nevra Serezli yıllar sonra sahnelere döndü! Son hali herkesi şaşırttı
- Diyanet'ten önemli hutbe! 3 Aralık 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...
- Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?
- 2021 Kasım enflasyon ne kadar, yüzde kaç? Enflasyon arttı mı, düştü mü? TÜİK son dakika Kasım enflasyon oranı…
- Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...
- AÖF final tarihleri 2022: AÖF final tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi geçme notu kaç? Yüzdelik hesaplama...
- Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL?