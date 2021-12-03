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Son dakika: TÜİK'in kapısına randevusuz dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: TÜİK’in kapısına randevusuz dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevusu olmamasına rağmen TÜİK'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez." ifadelerine yer verdi.

ZORBALIK NASIL YAPILDI

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'e gitmek istedi.

TÜİK, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na randevu vermedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile TÜİK'in kendisine randevu vermediğini ifade etmiş ve "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" demişti…

TÜİK, kapıya dayanan Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerine kapılarını açmadı.

TÜİK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ

Kılıçdaroğlu bu sefer de TÜİK'te çalışan memurları tehdit etti. Kılıçdaroğlu TÜİK memurlarını "Saray memuru" diye suçlayarak "TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi hakkıyla yapın. Şu binada oturanlar unutmasınlar, oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergi ile yapıldı. Aldığınız aylıklar işçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevusu olmamasına rağmen TÜİK'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez." ifadelerine yer verdi.

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