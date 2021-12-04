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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Baskın mı ziyaret mi?

A Haber
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Giriş: 04.12.2021 12:56
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'e gitmek istedi. TÜİK, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na randevu vermedi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile TÜİK'in kendisine randevu vermediğini ifade etmiş ve "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" demişti. TÜİK, kapıya dayanan Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerine kapılarını açmadı. Kılıçdaroğlu bu sefer de TÜİK'te çalışan memurları tehdit etti. Kılıçdaroğlu TÜİK memurlarını "Saray memuru" diye suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de Merkez Bankasına gitmiş ve kurum önünde açıklamalar yapmıştır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Devlet kurumlarının önünde siyasi rant çabası mı? TÜİK ve MB'nin hedef alınmasının perde arkasında ne var? Devlet kurumları önünden toplumsal provokasyon hamlesi mi? Devlet kurumlarının önünde siyasi rant çabası mı? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan A Haber canlı yayınına katılan İletişimci-yazar Ali Saydam ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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