Suriye’nin Hatay açıklaması ne anlama geliyor? ABD PKK/YPG’yi neden eğitiyor?

Esad rejiminin çok dile gelmeyen bir kozu var: YPG/PKK'ya karşı Türkiye ile anlaşırım. Bu kozu Esad rejiminin elinden aldılar. Bu olmasa bile onlar için bir kozdu. Türkiye'nin toprağında gözü olan Esad rejiminin kartları ve kozları tükendi. İşte bu Meclis'te bu kararı kim aldırdı? Bu sorunun cevabı çok önemli. Biz zaten Suriye'nin içinde olduğu bir mücadele sistematiği belirlemedik ama Suriye'nin bunları anlaması lazım.