Suriye’nin Hatay açıklaması ne anlama geliyor? ABD PKK/YPG’yi neden eğitiyor?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile sınır birliklerini ziyaret etti. Esad rejiminin geçtiğimiz günlerde yaptığı Hatay açıklamasına tepki gösteren Akar, "Bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi. Öte yandan ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce PKK/YPG’li teröriste daha silahlı eğitim başlattı. Eğitim için ABD Özel Kuvvetleri, Irak üzerinden 70 askerini bölgeye sevk etti. Gündemin öne çıkan başlıklarını Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bu işin arkasında kim var? Bu çok önemli bir konu. Burada bir cümle kurmak gerekli: Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Sonuçta Esad rejiminin kimin vekil devleti olduğu ortada. İş öyle bir noktaya geldi ki kendi kudret ve kabiliyetiyle yapamayacağı bir takım ihtiraslı kararlar alınıyor Meclislerinde.
Bu cümleyi kim söyletti ona? En önemli soru budur. Bir vekil devletin sözde halk Meclisi'nde böyle bir karar nasıl alındı ve kim aldırdı? Suriye'de şu anda YPG/PKK ile ilgili bir süreç işliyor. Burada Suriye'nin siyasi yapısını konuşuyorlar. Üniter yapısının nasıl değiştirileceği konuşuyorlar. Esad artık bu noktaya gelmiş durumda.
Özellikle Rusya'nın son dönemde Esad rejimine dayatmalar yapıyor. Esad rejimi 'öldüm ama bir şekilde daha yaşam mücadelesi verim' derdinde. Irak'ın kuzeyindekine benzer bir siyasi rejimi YPG/PKK Esad rejimine dayatıyor. Arada da Rusya var. ABD'de de bu süreci destekliyor.
Bunu bozabilecek Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu halkların iradesinin tecelli edeceği bir birliktelik var. Türkiye ve Suriye'de bir şekilde işbirliğinin tecelli etmesi ve YPG/PKK'nın Suriye'yi parçalamasının önüne geçilmesi söz konusuydu. Bence bu yapılan açıklama ile olası bir iş birliğinin önü kesildi. Yarın Türkiye ile Suriye yakınlaştığı zaman karşımıza bu 'Hatay' açıklaması çıktı. Bu aslında Esad rejimini YPG/PKK'ya mecbur etme operasyonudur.
Esad rejiminin çok dile gelmeyen bir kozu var: YPG/PKK'ya karşı Türkiye ile anlaşırım. Bu kozu Esad rejiminin elinden aldılar. Bu olmasa bile onlar için bir kozdu. Türkiye'nin toprağında gözü olan Esad rejiminin kartları ve kozları tükendi. İşte bu Meclis'te bu kararı kim aldırdı? Bu sorunun cevabı çok önemli. Biz zaten Suriye'nin içinde olduğu bir mücadele sistematiği belirlemedik ama Suriye'nin bunları anlaması lazım.
ABD'nin yeniden teröristleri eğitmesi onlar üzerinde ortaya koyduğu programlardan bir tanesi. ABD'nin teröristleri devletleştirme projesinin bir adımı. Artık bu şaşırtıcı bir durum değil. Esad rejimi Hatay konusundaki kararlar elindeki kartları ve kozları çok rahat şekilde kaybetti ABD'ye karşı. Bunun bedelini YPG/PKK üzerinden ödeyecekler.
"Türkiye ile iş birliği yapma kozu" Esad rejimi için çok kıymetliydi. İşbirliğini savunan kesimlerin desteklerini kaybettiler. Esad'ı YPG'li teröristlerle, Irak'ta KDP ile görüştürüyorlar böylece büyük bir tuzağın içerisine düşürdüler. Etnik kimliklerin imha edildiği bir durumla karşı karşıya kaldılar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?
- AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...
- 4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?
- Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...
- Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur enflasyon farkı belli oldu mu, açıklandı mı? İşte hesaplama yöntemi...
- Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum
- Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?
- Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! "Bu dönemi kaçırmayın" Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...