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Suriye’nin Hatay açıklaması ne anlama geliyor? ABD PKK/YPG’yi neden eğitiyor?

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Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Suriye’nin Hatay açıklaması ne anlama geliyor? ABD PKK/YPG’yi neden eğitiyor?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile sınır birliklerini ziyaret etti. Esad rejiminin geçtiğimiz günlerde yaptığı Hatay açıklamasına tepki gösteren Akar, "Bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi. Öte yandan ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce PKK/YPG’li teröriste daha silahlı eğitim başlattı. Eğitim için ABD Özel Kuvvetleri, Irak üzerinden 70 askerini bölgeye sevk etti. Gündemin öne çıkan başlıklarını Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu işin arkasında kim var? Bu çok önemli bir konu. Burada bir cümle kurmak gerekli: Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Sonuçta Esad rejiminin kimin vekil devleti olduğu ortada. İş öyle bir noktaya geldi ki kendi kudret ve kabiliyetiyle yapamayacağı bir takım ihtiraslı kararlar alınıyor Meclislerinde.

Bu cümleyi kim söyletti ona? En önemli soru budur. Bir vekil devletin sözde halk Meclisi'nde böyle bir karar nasıl alındı ve kim aldırdı? Suriye'de şu anda YPG/PKK ile ilgili bir süreç işliyor. Burada Suriye'nin siyasi yapısını konuşuyorlar. Üniter yapısının nasıl değiştirileceği konuşuyorlar. Esad artık bu noktaya gelmiş durumda.

Özellikle Rusya'nın son dönemde Esad rejimine dayatmalar yapıyor. Esad rejimi 'öldüm ama bir şekilde daha yaşam mücadelesi verim' derdinde. Irak'ın kuzeyindekine benzer bir siyasi rejimi YPG/PKK Esad rejimine dayatıyor. Arada da Rusya var. ABD'de de bu süreci destekliyor.

Bunu bozabilecek Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu halkların iradesinin tecelli edeceği bir birliktelik var. Türkiye ve Suriye'de bir şekilde işbirliğinin tecelli etmesi ve YPG/PKK'nın Suriye'yi parçalamasının önüne geçilmesi söz konusuydu. Bence bu yapılan açıklama ile olası bir iş birliğinin önü kesildi. Yarın Türkiye ile Suriye yakınlaştığı zaman karşımıza bu 'Hatay' açıklaması çıktı. Bu aslında Esad rejimini YPG/PKK'ya mecbur etme operasyonudur.

Esad rejiminin çok dile gelmeyen bir kozu var: YPG/PKK'ya karşı Türkiye ile anlaşırım. Bu kozu Esad rejiminin elinden aldılar. Bu olmasa bile onlar için bir kozdu. Türkiye'nin toprağında gözü olan Esad rejiminin kartları ve kozları tükendi. İşte bu Meclis'te bu kararı kim aldırdı? Bu sorunun cevabı çok önemli. Biz zaten Suriye'nin içinde olduğu bir mücadele sistematiği belirlemedik ama Suriye'nin bunları anlaması lazım.

ABD'nin yeniden teröristleri eğitmesi onlar üzerinde ortaya koyduğu programlardan bir tanesi. ABD'nin teröristleri devletleştirme projesinin bir adımı. Artık bu şaşırtıcı bir durum değil. Esad rejimi Hatay konusundaki kararlar elindeki kartları ve kozları çok rahat şekilde kaybetti ABD'ye karşı. Bunun bedelini YPG/PKK üzerinden ödeyecekler.

"Türkiye ile iş birliği yapma kozu" Esad rejimi için çok kıymetliydi. İşbirliğini savunan kesimlerin desteklerini kaybettiler. Esad'ı YPG'li teröristlerle, Irak'ta KDP ile görüştürüyorlar böylece büyük bir tuzağın içerisine düşürdüler. Etnik kimliklerin imha edildiği bir durumla karşı karşıya kaldılar."

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