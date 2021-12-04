Savunma Sanayii Başkanı Demir A Haber'e konuştu: İhracat rakamlarımız artmaya devam ediyor
Türkiye savunma sanayinde yerlilik oranını her geçen gün arttırıyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 artış gösteren sektör son 1 yılda 2.8 milyar dolar rakamına ulaştı. Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayi Küresel Stratejiler Kongresi’ne katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber’e özel açıklamalar bulundu.
Son yıllarda çok sayıda milli sistem geliştirildi. Savunma Sanayii'nde yerlilik yüzde 80'e ulaştı. Türkiye ekonomisinin katma değerli gücü Savunma Sanayii oldu. Konuyla ilgili A Haber'e konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Talep oldukça fazla. İhracat rakamlarımız artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları:
"Savunma Sanayii ihracatında önemli gelişmeler var ve daha da olacak diye bekliyoruz. İhracat rakamlarımız artmaya devam ederken Savunma Sanayii'mizin uluslararası alanda oluşturduğu algı ve Türkiye'nin küresel güç vizyonuna katkısı da oldukça önemli.
Ürünlerimizin göz önüne çıkması ve ihracatıyla beraber Türkiye'nin teknolojik olarak geliştiği ve geldiği nokta konusunda da dünyada bir algı oluşmasına da sebep oluyor. Bu da diğer ürünlerimizin de teknolojik olarak üst seviye olduğu ile ilgi algı oluşturuyor. Bu da çok doğru. Bu böylece çarpan etkisi yaparak devam edecek.
Bu sadece ticari bir mesele olmaktan öte stratejik olarak Türkiye'nin konumu olarak da çok önemli. Bunları hep birlikte topladığımız zaman Savunma Sanayii ihracatının konuşuluyor olması ve hep birlikte yürütülen bir hareket bu.
Türkiye ile ilgili pozitif algıda İHA'lar çok önemli bir yer tuttu. Oyun değiştirici kullanım şekli olarak ortaya çıktı. Onların oluşturduğu algıyla beraber diğer araçlarımıza olan ilgi arttı. Biz insansız sistemler kurgunu dünyaya sunuyoruz.
Salgın döneminde dahi Savunma Sanayii üretimi pek hız kesmedi. Şu anda talepler oldukça fazla ve tam kapasite çalışıyoruz. Yüksek Katma Değer üretiminde Savunma Sanayii üretime devam edecek. Alt yüklenicilerimiz de bu üretime katılacaklar."
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