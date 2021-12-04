Savunma Sanayii Başkanı Demir A Haber’e konuştu: İhracat rakamlarımız artmaya devam ediyor

Ürünlerimizin göz önüne çıkması ve ihracatıyla beraber Türkiye'nin teknolojik olarak geliştiği ve geldiği nokta konusunda da dünyada bir algı oluşmasına da sebep oluyor. Bu da diğer ürünlerimizin de teknolojik olarak üst seviye olduğu ile ilgi algı oluşturuyor. Bu da çok doğru. Bu böylece çarpan etkisi yaparak devam edecek.