CHP ne yapmaya çalışıyor amaçları ne? Muhalefetin ’sokak çağrısı’ ne anlama geliyor?

Türkiye'nin üzerinde oynanan birtakım oyunlar var. Bunun nedeni ise Türkiye'nin dışarından yola devam etmesi ve kendi kararlarını alıp yola devam etmesi. Türkiye'de eğer bir kriz söz konusu olsaydı BAE gibi ülkeler gelip neden buraya yatırım yapsınlar? Türkiye'nin yeni yol haritası olan yatırım, üretim, istihdam odaklı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz bu ekonomik kurtuluş savaşını milletimizin desteğiyle kazanacağız. Bizim üzerimize hainler geldi gelmeye devam ediyor ama milletimiz müsterih olsun onları oyunlarında boğacağız.