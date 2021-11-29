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CHP ne yapmaya çalışıyor amaçları ne? Muhalefetin 'sokak çağrısı' ne anlama geliyor?

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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CHP ne yapmaya çalışıyor amaçları ne? Muhalefetin ’sokak çağrısı’ ne anlama geliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak istediklerini ancak valiliğin izin vermediğini iddia etmiş, meydanın 2014'ten bu yana mitinglere kapalı olduğu ortaya çıkmıştı. İşte bu kirli algı operasyonunu büyük tepki çekti. Muhalefet neden erken seçim çağrısı yapıyor? Halkı kin, nefret ve isyana teşvik suç değil mi? Erken seçim ittifakına finans çetesi desteği mi var? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Döviz sabotajının nedeni ne? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Ekonomik kurtuluş savaşında kim, nerede? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi?  Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Gelişmeleri AK Parti Mersin Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Hacı Özkan değerlendirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın açıklamaları:

"Cumhuriyet Meydanı 2014 yılında siyasi partilere miting için kapatıldı. Bu yasaklanmanın sebeplerinden biri o bölgede yaşayan vatandaşların rahatsız olmasından kaynaklanıyor. Şu anda millet bahçesinin olduğu yerde mitingler yapılıyor. Hatta dün HDP'nin mitingi yapıldı ama CHP burada 'miting izni verilmiyor' diyerek mağduriyet oluşturmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmadı orada fabrikaların açılışı ve diğer projelerin toplu açılış töreni yapıldı.

Ben 4 gün boyunca seçim bölgesinde vatandaşlarla iç içeyim. Sokakta vatandaşların erken seçim gibi bir söylemi yok. Vatandaş devasa yatırımların devam etmesini istiyor. Dana önce ülkemizde krizler olurken dünyada bir kriz söz konusu değildi. Ama şu an dünyada bir kriz söz konusu biz bundan en az etkilenerek yola devam etmek istiyoruz. Milletimiz zor zamanlarda beraber oldu ve tüm dünyaya bu mesajı net şekilde verdi.

Türkiye'nin üzerinde oynanan birtakım oyunlar var. Bunun nedeni ise Türkiye'nin dışarından yola devam etmesi ve kendi kararlarını alıp yola devam etmesi. Türkiye'de eğer bir kriz söz konusu olsaydı BAE gibi ülkeler gelip neden buraya yatırım yapsınlar? Türkiye'nin yeni yol haritası olan yatırım, üretim, istihdam odaklı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz bu ekonomik kurtuluş savaşını milletimizin desteğiyle kazanacağız. Bizim üzerimize hainler geldi gelmeye devam ediyor ama milletimiz müsterih olsun onları oyunlarında boğacağız.

'Gayri milli' demeye kalkanlar 2002 öncesi Türkiye'ye baksınlar. Bize oy veren seçmenlerin tamamı millidir. CHP'ye oy veren vatandaşlarımız her devasa projeye karşı çıkan CHP'nin alternatif projesi var mı diye bir baksınlar. KHK'lılar konusunda CHP'nin verdiği mesaj zaten belli. Bunların derdi 'Biz iktidara gelelim de ülke ne olursa olsun' başka gayeleri yok.

(Salgın dönemin zor zamanlar geçiren ve kredi ödeme zamanı gelen cafe, restoran ve kırathanelerin ödemeleri erteleme talebi) Bunlarla ilgili bizim bir çalışmamız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde 850 bin esnafımızı vergiden muaf hale getirdik. Esnaf ile ilgili çalışmalarımız elbette devam edecek.

Biz milletimizle birlikte yola devam edeceğiz. Dün HDP Mersin'de miting yaptı. Buraya CHP'nin il başkanı ve yöneticileri de gitti. Buradaki mitingde toplam 3 bin 950 kişi vardı. Millet İtttifakı'nın meydanlar dolu algısı böyle oldu ama 3 bin 950 kişi vardı. Daha onların adayları bile belli değil."

CHP ne yapmaya çalışıyor amaçları ne? CHP NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR AMAÇLARI NE?
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