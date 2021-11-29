Başkan Erdoğan’a ölüm tehdidi! Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal’a sert tepki: Bunların beyin ölümü gerçekleşmiş

"BÜNYELERİ ZEHİRLENMİŞ"

İşte o açıklamalardan satır başları;

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Bünyesi zehirlenmiş iki kişi görüyoruz. Daha önceki öfkeli yayınlarını da biliyorum ben. Erdoğan karşıtlığı artık onlarda nefrete varmış ve zehirlenmişler. Bünye zehirlenince de şuur kapanmış. Demokrasiyi de katlediyorlar. Demokrasi dışı şeylerden medet umuyorlar.

DEMOKRASİ ADINA FELAKET

Şunun öfkesi son dönemde bir çok şey söylüyorlar ama anketlerde hala Erdoğan açık ara önde çıkıyor. Ve artık muhtemeldir ki bunların içinde az da olsa sandıktan umudunu kesmiş yağmur duasına çıkar gibi darbe duasına çıkıyorlar. Demokrasi adına felaket. Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi katlediyorlar.