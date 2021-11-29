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Başkan Erdoğan’a ölüm tehdidi! Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal'a sert tepki: Bunların beyin ölümü gerçekleşmiş

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Başkan Erdoğan’a ölüm tehdidi! Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal’a sert tepki: Bunların beyin ölümü gerçekleşmiş

Son dakika haberi... Türkiye düşmanları yeni bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından yayın yapan Sedef Kabaş'ın konuğu olan Barbaros Şansal, skandal sözler kullanarak Kaddafi ve Saddam benzetmesiyle Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci – Yazar Ali Saydam ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, konuyla ilgili A Haber canlı yayında sert tepki gösterdiler.

Sosyal medya hesabından yayın yapan fondaş gazeteci Sedef Kabaş'ın konuğu modacı LGBT'li Barbaros Şansal'dı. Şansal, Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etti.

Şansal, skandal ifadeler kullanarak "Saddam'ı ve Kaddafi'nin recm edildiğini unutuyor" dedi. Bu skandal ifadelere tepkiler çığ gibi geldi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci – Yazar Ali Saydam ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, konuyla ilgili A Haber canlı yayında sert tepki gösterdiler.

"BÜNYELERİ ZEHİRLENMİŞ"

İşte o açıklamalardan satır başları;

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Bünyesi zehirlenmiş iki kişi görüyoruz. Daha önceki öfkeli yayınlarını da biliyorum ben. Erdoğan karşıtlığı artık onlarda nefrete varmış ve zehirlenmişler. Bünye zehirlenince de şuur kapanmış. Demokrasiyi de katlediyorlar. Demokrasi dışı şeylerden medet umuyorlar.

DEMOKRASİ ADINA FELAKET

Şunun öfkesi son dönemde bir çok şey söylüyorlar ama anketlerde hala Erdoğan açık ara önde çıkıyor. Ve artık muhtemeldir ki bunların içinde az da olsa sandıktan umudunu kesmiş yağmur duasına çıkar gibi darbe duasına çıkıyorlar. Demokrasi adına felaket. Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi katlediyorlar.

"MANDACI İLETİŞİMCİLER"

İletişimci – Yazar Ali Saydam: Sahibinin sesi… Batı'daki bazı yayın organları zaman zaman Erdoğan'ı düşmanlığının çıktısı olarak bu tür yaklaşımlar yalana dolana dayalı haberler sık sık rastladığımız olaylar. Bunlar da mandacı iletişimciler. Zihinleri vaftizlenmiş insanların başvurabileceği bir ilkel yöntem. Fakat bunlar ters teper.

"BEYİN ÖLÜMLERİ GERÇEKLEŞMİŞ"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı: Maalesef siyaseten istediklerini elde edemeyen bir takım başarısız siyasiler antidemokratik yollara temessül ettiklerini görüyoruz. Bunların vücutları zehirlenmiş. Ancak ben şunu görüyorum ki artık beyinler zehirlenmiş maalesef. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Bunlar tükenmişlik ve yok oluşlarının başarısızlıkları.

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