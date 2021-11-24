Başkan Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ı kabul etti! İki ülke arasında kritik anlaşmalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan-BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki görüşme sona erdi. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptına imzalar atıldı.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya ziyarette bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile heyetlerarası görüşme-anlaşmaların imza töreni gerçekleşti.
İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMALAR
Başkan Erdoğan ve Zayed arasında gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik yatırımlar gündemde yer aldı.
Başkan Erdoğan ve Al Nahyan huzurunda Türkiye'ye doğduran yatırımları kapsayan kritik anlaşmalara imzalar atıldı.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı.
Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alındı.
MERKEZ BANKALARI ARASINDA İMZA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
BAŞKAN ERDOĞAN, BAE VELİAHT PRENSİ BİN ZAYED'İ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Prens bin Zayed'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, bin Zayed'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, bin Zayed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Başkan Erdoğan ve konuk prensin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayed El Nahyan, merdivenlerde Türkiye ve BAE bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
İKİ ÜLKE ARASINDA KRİTİK ANLAŞMALAR
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve bin Zayed'in heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmalar imzaladı.
Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.
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