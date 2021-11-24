Başkan Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ı kabul etti! İki ülke arasında kritik anlaşmalar

Prens bin Zayed'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, bin Zayed'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, bin Zayed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Başkan Erdoğan ve konuk prensin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.