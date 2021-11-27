Para baronları neden şantaja başladı? Mandacı siyasetçi ve ekonomistler neden karanlık senaryo üretiyor?

Ekonomi dediğimiz alan sadece ekonomiden ibaret değil. Siyasi ekonomi dediğimiz, hem içeride hem bölgesel hem de küresel düzeyde ekonomi ve siyaset arasında her zaman bir etkileşim vardır. Bunlar birbirinden izole yapılar değil. Türkiye bölgesinde çok farklı bir aktör haline geldi. Başkalarının kurgularını bozan kendi oyun planın ortaya koyan bir ülke durumunda artık Türkiye. Dolayısıyla bu politikaların karşılıksız kalmayacağını olumlu veya olumsuz birçok siyasi etkiye muhatap olacağını düşünmemiz lazım. Türkiye'nin yeni rolünü içine sindiremeyen çevreler oldu bunlar halen de var.