Meteoroloji'den 52 il için fırtına uyarısı! Kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan çarşamba gününden itibaren Anadolu'ya kar geliyor. Peki lodos fırtınası ne kadar etkili olacak? Kar ne zaman yağacak? Nerelere kar yağacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamaları:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız uyarılardan sonra yurdun batı kesimlerinde şu anda fırtına etkili oluyor. İzmir'de yer yer 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar oldu. Bu rüzgarlar bugün ve yarın da devam edecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.
Salı ve Çarşamba günleri iç ve doğu bölgelerde lodosun kuvvetli olmasını bekliyoruz. Fırtına şeklinde esecek ulaşımda aksamalara karşı özellikle dikkatli olunması gerekiyor.
Salı gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'den başlayacak yağışların kara dönmesini bekliyoruz. Çarşamba günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeybatısında Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı devam edecek.
Çarşamba geceden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.
Yağışlar ve lodos etki alanını artıracak. Bugün için Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Yarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun kuzeybatısında Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar göreceğiz.
Sel ve su baskınları riski var. Özellikle bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Bu yağışlar çarşamba ve perşembe günü ise Kuzey Doğu kesimlerde etkili olacak. Kuzey ve Doğu'daki yağışların özellikle perşembe günü kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz.
İstanbul'da bugün için hem kuvvetli sağanak yağış hem de kuvvetli rüzgar var. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul'da yağışın yarın orta kuvvette olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü yağış beklemiyoruz ama 10 dereceye varan sıcaklık düşüşü bekliyoruz.
Ankara'da bugün için kuvvetli lodos ile beraber 21 derece sıcaklık var ancak salı günü gök gürültü sağanak yağış var çarşamba günü ise kar yağışları olacak.
İzmir'de bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışları olacak. Çarşamba günü ise 15 derece yağışlar olacak.
Özellikle İç Anadolu bölgesinde Çarşamba günü akşam saatlerinde ve Perşembe sabah saatlerinde lodosun etkisini yitirmesiyle beraber yağışlar kar yağışına dönecek. Perşembe sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı sıkıntı yaratabilir."
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