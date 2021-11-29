Meteoroloji’den 52 il için fırtına uyarısı! Kar ne zaman yağacak?

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamaları:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız uyarılardan sonra yurdun batı kesimlerinde şu anda fırtına etkili oluyor. İzmir'de yer yer 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar oldu. Bu rüzgarlar bugün ve yarın da devam edecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.