Barbaros Şansal için hapis cezası! Türkiye Cumhuriyeti’ne kin kusmuştu

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Barbaros Şansal katılmadı. Sanık Barbaros Şansal ve şikayetçi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatları temsil etti. Sanık Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bilirkişi raporunun eksik ve yanlış olduğunu belirterek, "Müvekkilimin sözü olan kelime hakaret olarak alınmıştır. Müvekkilim kadın terzisidir. Bu beyanı yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Her türlü şüpheden uzak kalınarak karar verilmelidir. Müvekkilim söylemiş olduğu sözler olsa olsa ağır bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret içeren sözler değildir. Beraatini aksi takdirde lehine hükümlerin uygulanmasını isteriz" dedi.