Barbaros Şansal için hapis cezası! Türkiye Cumhuriyeti'ne kin kusmuştu
Türkiye Cumhuriyeti hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Barbaros Şansal hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davada karar çıktı. Mahkeme, 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine 2017 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında karar çıktı. Barbaros Şansal, TCK 301. maddesi uyarınca 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Barbaros Şansal katılmadı. Sanık Barbaros Şansal ve şikayetçi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatları temsil etti. Sanık Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bilirkişi raporunun eksik ve yanlış olduğunu belirterek, "Müvekkilimin sözü olan kelime hakaret olarak alınmıştır. Müvekkilim kadın terzisidir. Bu beyanı yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Her türlü şüpheden uzak kalınarak karar verilmelidir. Müvekkilim söylemiş olduğu sözler olsa olsa ağır bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret içeren sözler değildir. Beraatini aksi takdirde lehine hükümlerin uygulanmasını isteriz" dedi.
"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan avukatı Ela Ezgi Yelmen ise beyanında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bilirkişi raporuna katılıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
MAHKEME CEZA VERDİ
Kararını açıklayan mahkeme, Barbaros Şansal'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçunu işlediğini sabit görerek 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, sanık Şansal'ın adli sicil kaydına göre mahkumiyeti olduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Adli sicil kaydında 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti olduğundan erteleme de yapılmadı. Ayrıca Şansal hakkında TCK 50. maddesi uyarınca hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi gibi cezaevine girmesini engelleyecek şekildeki yaptırımların uygulanmamasına da karar verildi. Kararda Şansal'ın, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkum olduğu ve bunun 7 Kasım 2017 tarihinde kesinleştiği belirtilerek tekrarlayan suç işlediği için cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına da hükmedildi. Şansal'ın bu karara istinafta itiraz etme hakkı bulunuyor.
İDDİANAME
İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili tarafından verilen dilekçede, sanık Barbaros Şansal'ın müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakaret, saldırı ve iftira da bulunduğundan şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanık Şansal'ın Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden 1 Aralık 2017 tarihinde video paylaşarak hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi. Şansal hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Barbaros Şansal hakkında daha önce yılbaşı gecesi paylaştığı bir videodaki sözleri nedeniyle İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak "Türkiye Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış ve bu cezası ertelenmişti.
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