Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Muhalefeti Demirtaş mı dizayn ediyor?

Biz sürekli olarak sahadayız ve vatandaşlarımızla beraberiz. Biz vatandaşımızın günlük durumunda 'bir sıkıntı yok, her şey toz pembe' demiyoruz. Bir zorlanma durumu söz konusu ama bu büyük ve güçlü Türkiye'nin doğum sancılarıdır. Biz pandemi sürecinde Çin ile beraber büyümeyi başarmış bir ülkeyiz. İhracatımız ve üretimimiz gün geçtikçe artıyor. Türkiye'nin makro ekonomik verilerinde bir sorun yok.