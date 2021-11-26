Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Muhalefeti Demirtaş mı dizayn ediyor?
CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu döviz kurlarına ilişkin yaptığı basın toplantısında AK Partiye oy verenleri hedef aldı. Hükümeti gayri milli olmakla suçlamayan kalkışan Kılıçdaroğlu AK Parti’ye destek verenleri de gayri milli ilan etti. Bu açıklama oldukça tepki çekti. Dünyada pandeminin yol açtığı krizi görmezden gelen Türkiye’nin ekonomisine yapılan saldırılara kayıtsız kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun amacı ne? Döviz sabotajının nedeni ne? Kriz lobisinin hedefi neden Erdoğan? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Erken seçim ittifakına finans çetesi desteği mi? Amaçları erken seçim, yöntemleri kur saldırısı mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı değerlendirdi.
Selman Özboyacı'nın canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"Milletin tercihlerine bakıldığı zaman kimin milli kimin gayri milli olduğu çok net ortada. Ama biz böyle bir ayrıştırmayı son derece yanlış buluyoruz. Türk milleti bir ve beraber olduğu zaman güçlü ve bu şekilde mazlumlara yardım götüren önemli bir güç oluyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlük siyasi kazanımları uğruna böyle ayrıştırıcı bir dil kullanmasını son derece yanlış buluyoruz. Aslında bu söylemlerinden de bir kazanım elde etmiyor. "Helalleşme" başlatıyorum diyeceksiniz ardından bir hafta sonra 26 milyon seçmene yüzde 50 oy almış partiye gayri milli diyeceksiniz. Zaten bu tutarsızlık Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafa yapısının ne halde olduğunu gösteriyor.
İnsanlar şehit yakınına edilen küfrü konuşurken bir takım gündem değiştirme çalışmaları. Ama milletimiz asıl olarak CHP'deki tutarsızlığı görüyor. CHP 20 yıldır bu ülkede iktidar olamadı zaten bu şekilde olamayacaktır da. Lütfü Türkkan'ın küfrü de bilinçaltının dışa vurumudur. AK Parti milletin içinden geldiği için bizlerin aklına böyle bir şey gelmezken ama güya milletçi olduğunu söyleyen parti şehit yakınına edilen küfrü kurumsal olarak sahiplenmiştir.
DÖVİZ ÜZERİNDEN EKONOMİYE SALDIRI
Türkiye'ye 2013 yılında beri çok sistematik bir saldırı oluyor. Ne zaman Türkiye kendi bağımsızlığı için zor olan yolu seçse üretim ve istihdam odaklı büyüme modeline geçeceğim dese maalesef birileri bu noktada manipülatif hareketlere girişiyor. Doğrudan vatandaşımızın canını yakacak hamlelerle önce kur sonra enflasyon oyunlarına kalkışıyorlar.
Biz sürekli olarak sahadayız ve vatandaşlarımızla beraberiz. Biz vatandaşımızın günlük durumunda 'bir sıkıntı yok, her şey toz pembe' demiyoruz. Bir zorlanma durumu söz konusu ama bu büyük ve güçlü Türkiye'nin doğum sancılarıdır. Biz pandemi sürecinde Çin ile beraber büyümeyi başarmış bir ülkeyiz. İhracatımız ve üretimimiz gün geçtikçe artıyor. Türkiye'nin makro ekonomik verilerinde bir sorun yok.
Şu anda vatandaşımızın cebinde hissetiği enflasyon dünyanın bütün ülkelerinin hissetiği bir enflasyon. Türkiye'nin yaptığı devasa yatırımlar var. Bunların meyvesi toplanacak, nükleer santralimiz devam ediyor ve elektrik ihtiyacımızın büyük bölümünü karşılayacak. Kendi otomobilimizi üretiyoruz bu da bizlere ihracat olarak yansıma sağlayacak. Doğal gazımızı sisteme entegre ettiğimizde bu da büyük bir katkı sağlayacak.
Türkiye kendi bağımsızlık savaşını verecek. Son 8 yılda Türkiye'nin bu eşiği atlamaması için Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için sokak olayları denendi, darbe denendi, çukur eylemleri yapıldı. MİT tırlarıyla Türkiye'nin sırları ifşa edilmeye kalkıldı. Türkiye'nin son 8 yılda yaşadığı sınamaları kimse yaşamadı. Bunlara karşı kimse ayakta kalamazdı ama milletin iradesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bugünlere geldik.
Biraz daha sabrettiğimiz zaman kritik eşiği aştığımız zaman cari açığımız kapandığı zaman bambaşka bir Türkiye konuşuyor olacağız. Bugün vatandaşımız zorlanıyor ama istihdam ve üretim odaklı politikanın meyveleri çok iyi olacak yarınların Türkiye'si çok daha güçlü olacak. Tüm zorlukları milletiyle beraber AK Parti aştı bunları da yine milletle beraber yine AK Parti aşacaktır.
Demirtaş'ın çağrısıyla harekete geçip miting yapıyorlar. İşte Millet İttifakı'nın özeti budur. Demirtaş mesaj atıyor Kemal Kılıçdaroğlu anında uyguluyor. Maalesef durum budur."
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