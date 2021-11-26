Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den ekonomi ve faiz mesajı: Bunu uygulamada kararlıyız
Türkiye ekonomisinde yeni model ve adımları açıklayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati; "2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız" dedi.
Giriş Tarihi: 26.11.2021
00:36 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
01:16
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Nureddin Nebati;
"Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur" ifadelerini kullandı. GALERİ DEVAM EDİYOR
"YENİ KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILA GÖRE ARTARKEN, KAPANAN YA DA KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKET SAYISI AZALMAKTA"
Dr. Nureddin Nebati; "Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Türkiye Ekonomi Politiğini tüm ezber ve önkabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor."
1) Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir.
2) Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.