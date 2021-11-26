Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’den ekonomi ve faiz mesajı: Bunu uygulamada kararlıyız

"YENİ KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILA GÖRE ARTARKEN, KAPANAN YA DA KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKET SAYISI AZALMAKTA"

Dr. Nureddin Nebati; "Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir" dedi.