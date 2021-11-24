24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korkunç olay! Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

SON DAKİKA: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korkunç olay! Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
ABONE OL
SON DAKİKA: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korkunç olay! Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

SON DAKİKA: Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı.

Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SON DAKİKA: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korkunç olay! Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi.

SON DAKİKA: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korkunç olay! Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

"SURATINI KESERİM SENİN"

Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

SON DAKİKA: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korkunç olay! Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu.

SON DAKİKA: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korkunç olay! Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA