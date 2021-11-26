Bursa Mudanya’da milyonluk proje çürümeye terk edildi

Detayları aktaran A Haber muhabiri Hasan Özdemir, "Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıldır burası işletiliyordu. Ne zaman ki CHP'li Mudanya Belediyesi'ne devroldu işte bu yüzme havuzuna kilit vuruldu. Yaklaşık iki yıldır bu yüzme havuzu kapalı. Bu duruma en çok vatandaşlar tepki gösterdi." şeklinde konuştu.