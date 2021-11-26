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Bursa Mudanya'da milyonluk proje çürümeye terk edildi

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Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Bursa Mudanya’da milyonluk proje çürümeye terk edildi

Son dakika haberi... Bursa Mudanya Belediyesi, büyükşehir belediyesinden devraldığı milyonluk yüzme havuzunun kapısına kilit vurdu. Detayları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.


Mudanya Belediyesi, Bursa Büyükşehir'den mahkeme kararı ile devraldığı milyonluk yüzme havuzunun kapısına zincir vurup asma kilit takarak çürümeye terketti.

Detayları aktaran A Haber muhabiri Hasan Özdemir, "Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıldır burası işletiliyordu. Ne zaman ki CHP'li Mudanya Belediyesi'ne devroldu işte bu yüzme havuzuna kilit vuruldu. Yaklaşık iki yıldır bu yüzme havuzu kapalı. Bu duruma en çok vatandaşlar tepki gösterdi." şeklinde konuştu.

"ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTTU"

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Mudanya Belediyesi aldığı gün kapıya kilit vurdu. Tadilat yapıp açacağını söyledi 4 ay hiç tadilat yapmadan kapalı kaldı ondan sonra da pandemi başladı onu bahane etti. Şu an tamamen çürümeye yüz tutmuş durumda." dedi.

Çürümeye terk edildi ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

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