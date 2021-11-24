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Algı operasyonları nasıl yapılır? Ülkeler üzerinde istikrarsızlaştırma oyunu

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Algı operasyonları nasıl yapılır? Ülkeler üzerinde istikrarsızlaştırma oyunu

1970 yılında Sovyetler Birliği'nden kaçarak Kanada'ya sığınan eski üst düzey KGB ajanı Yuri Bezmenov, bir ülkenin hangi yöntemlerle, ne kadar sürede hedef alınabileceğini yıllar önce anlatmıştı. Bezmenov, bir ulusun istikrarını bozmak için önemli olan esasın ekonomi olduğunu söylemişti. İşte 37 yıl öncesinden günümüzü anlatanda o sözler…

Eski KGB ajanı Yuri Bezmenov'un yıllar önce yaptığı çarpıcı açıklamalar:

"KGB'nin ana vurgusu istihbarat alanında değil. Benim görüşüme ve kalibremin birçok savunucusunun görüşüne göre zamanın, paranın ve işgücünün sadece yüzde 15'i casusluğa harcanıyor.

Geri kalan diğer yüzde 85'i yavaş bir süreç ki bunu ya ideolojik yıkılma ya da KGB'nin dilinde aktif olarak uygunsuzluk ya da psikolojik savaş olarak adlandırdığımız aktif önlemler diyoruz.

Daha önce de belirttiğim gibi gerçek bilgilere maruz kalmanın artık bir önemi yok. Demoralize olmuş bir kişi gerçek bilgiyi değerlendiremez. Gerçek ona hiçbir şey söylemiyor. Ona bilgi, gerçek kanıtlar, belgeler, resimler yağdırsam bile Onu zorla Sovyetler Birliği'ne götürsem bile hatta toplama kampına götürsem bile o buna inanmayı reddedecek bir tekme alana kadar.

Bir sonraki aşama istikrarsızlaştırmadır, bu sefer bizim fikirlerinizi ve tüketim kalıplarınızı umursamıyoruz. Abur cubur yiyip şişman ve sarkık olmanız artık önemli değil. Bu sefer bir ulusun istikrarını bozmak sadece 2 ila 5 yıl sürer. Önemli olan esaslar ekonomi, dış ilişkiler ve savunma sistemleri.

Bundan sonraki aşama elbette krizdir. Bir ülkeyi krizin eşiğine getirmek sadece altı hafta kadar sürebilir. Orta Amerika'da şimdi ve krizden sonra bunu görebilirisiniz. Şiddetli bir güç yapısı ve ekonomi değişikliği ile normalleşme dönemi denilen bir döneme girdiniz. Süresiz olarak sürebilir."

37 yıl önce anlatmıştı! Ülkeler üzerinde istikrar oyunu 37 YIL ÖNCE ANLATMIŞTI! ÜLKELER ÜZERİNDE İSTİKRAR OYUNU
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