Algı operasyonları nasıl yapılır? Ülkeler üzerinde istikrarsızlaştırma oyunu

Daha önce de belirttiğim gibi gerçek bilgilere maruz kalmanın artık bir önemi yok. Demoralize olmuş bir kişi gerçek bilgiyi değerlendiremez. Gerçek ona hiçbir şey söylemiyor. Ona bilgi, gerçek kanıtlar, belgeler, resimler yağdırsam bile Onu zorla Sovyetler Birliği'ne götürsem bile hatta toplama kampına götürsem bile o buna inanmayı reddedecek bir tekme alana kadar.