Ekonomiye dolar üzerinden saldırı! Dolar ve euroda anormal yükselişin nedeni ne? İşte perde arkası...

Sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar yapılarak Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Son olarak eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete üzerinden spekülatif paylaşımlar yaparak topluma korku pompalamaya kalktı.

Peki Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi? Dolar ve Euro'da anormal yükselişinin arkasında ne var? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor?

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

EKONOMİDEKİ VERİLER

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör: Aslında Türkiye enflasyon, kur, faiz döngüsü altında birçok kişi tarafından bu şekilde yorumlanıyor. Ekonomide ciddi anlamda değişiklikler var, olumlu gelişmeler var makro verilerde. Büyüme rakamlarına bakarsanız bu yıl başında birçok ekonomideki kuruluşun inanmadığı ve sonradan revize ettiği rakamlar var. İhracatta çok ciddi bir artış var.

KURDA CİDDİ DALGALANMA

Fakat tabii ki kur vatandaşın nezdinde de dolara ihtiyaca olduğu için de ülkenin ve vatandaşın da bu algısında kurun önemi büyük. Bu günlerde Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra kurda ciddi bir dalgalanma var. Ama ben bu dalgalanmanın sadece faiz indirimiyle olduğunu düşünmüyorum.