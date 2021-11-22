CHP’li İBB yönetiminin 3 yıllık hizmet karnesi! Tutulmayan sözler unutulan vaatler
Ulaşımdaki sıkıntılar, İSPARK'ın iflasın eşiğine gelmesi, halk ekmek zamları, tamamlanamayan altyapı çalışmaları ve daha birçoğu. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, son 3 yılda birçok konuda sorun yaşanıyor. Peki ama neden? A haber ekibi, bu sorunun yanıtını aradı...
İstanbullular için ulaşım son 2 yılda adeta çileye dönmüş durumda yanan otobüsler, duran metrolar, bozulan metrobüsler. İşte bu görüntüler İstanbullular için artık alışılmış manzaralar oldu. Peki megakentte ulaşım sistemindeki bu çöküşün sebebi ne?
A Haber'e konuşan Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Maalesef İETT'nin doğru düzgün yönetilmediğini İBB'nin en üst tepede başlayan mantık probleminin aşağıya da sirayet ettiğini gördük. Bakım onarımını düzgün yapmazsanız, otobüslerle ilgili gerekli hat sıklaştırmalarını yapmazsanız. Vatandaşı maalesef bu şekilde mağdur eder hale gelirsiniz." dedi.
Abdullah Özdemir, "AK Parti döneminde buna benzer manzaralar hiç mi yoktu tabi ki oluyordu. Dönem dönem o zaman oluşan görüntüler İstanbul'da olağan ve sıradan hale geldi." ifadelerini kullandı.
Özdemir asansörler ile yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımında geçtiğimiz 2 yıla oranla azalma olduğunu söylerken "95 adet olan techizat sayısı 82'ye düşürülmüş yani geri kalan 13 tanesi tasarruf sebebiyle kapatılmış." sözlerine yer verdi.
Megakente yaşanan sorunlarından biri de otobüslerde oluşan yoğunluklar. Artırılması gerekirken son iki yılda alınan otobüs sayısı envanterlerde '0' olarak gözüküyor...
Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "AK Parti döneminde 2012'den 2018'e kadar İETT otobüslerin 4'te 3'ü yenilendi." dedi.
İstanbul'da ulaşımdaki tek sıkıntı otobüslerde yaşanmıyor, raylı sistemlerde de hemen hemen her gün bir arızayla karşılaşılıyor. Özdemir konuyla ilgili olarak "Tramvayların son dönemlerde sık sık arızalandığını görüyoruz. metrolarda da aynı durumu görüyoruz. insanlar yürümek zorunda kalıyorlar." şeklinde konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerekli alt yapı çalışmalarının hayata geçirilmemesi, milyonlarca kişinin yaşadığı megakentte trafik sorununu her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Ilıcalı, "Alt yapı çalışmalarına çok dikkat etmek lazım. bir aracın bozulmasında yüzlerce araç etkileniyor. yoldaki çalışmalarda etkiliyor." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra zarar üstüne zarar eden İSPARK'ın yakın zamanda konkordato ilan etmesi bekleniyordu. Peki bu denli büyük bir iştirak ne oldu da iflasın eşiğine geldi?
İBB Temel Haklar Komisyon Üyesi Fatih Aydoğan'a göre İSPARK'ın iflasın eşiğine gelmesinin nedeni yüksek personel maliyetleri...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İstanbul Halk Ekmeğe de son 2 yılda art arda zamlar geldi son olarak 250 gramlık ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47 zam yapıldı. Fatih Aydoğan, "İlk seçim başladığından beri sürekli bir algı operasyonları yapıldı. Çünkü neden içerisinde ekmek kelimesi geçiyor. Ekmek bizim kutsalımız." ifadelerini kullandı.
Peki, İBB başkanının seçim vaatleri arasında bulunan 500 kişi kapasiteli 20 öğrenci yurdu da hala hizmete sunulamadı.
İBB Meclis Üyesi Serdar Duran, "İBB başkanının seçim vaatleri arasında İstanbul'da 500 kapasiteli 20 yurt söylemişti. 2 buçuk yılda yüzde 6'sını gerçekleştirdi." diye konuştu.
İstanbullular art arda gelen su zamlarına da yeni İBB yönetimi döneminde şahit oldu. İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Mustafa Kaynar, "Olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı zam yapmak için. Tarihte ilk defa böyle bir şey olmuştur." dedi.
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