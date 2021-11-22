CHP’li İBB yönetiminin 3 yıllık hizmet karnesi! Tutulmayan sözler unutulan vaatler

Abdullah Özdemir, "AK Parti döneminde buna benzer manzaralar hiç mi yoktu tabi ki oluyordu. Dönem dönem o zaman oluşan görüntüler İstanbul'da olağan ve sıradan hale geldi." ifadelerini kullandı.

Özdemir asansörler ile yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımında geçtiğimiz 2 yıla oranla azalma olduğunu söylerken "95 adet olan techizat sayısı 82'ye düşürülmüş yani geri kalan 13 tanesi tasarruf sebebiyle kapatılmış." sözlerine yer verdi.