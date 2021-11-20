Ekonomiye kur saldırısı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?

Böyle bir şey ortaya atıldığı zaman bizim piyasa kapalı da olsa Londra, ABD ve Asya piyasaları açılıyor. Oralarda küçük miktarlara bile işlem yaparak kuru yükseltme durumunuz oluyor. Devlete hizmet etmiş birisinin böyle spekülatif yapması hiç normal bir durum değil. Tahminimce bu işler bundan sonra devam edecek. Kurun yüksek seviyelerde kalması için muhalefet sürekli olarak böyle işler yapacak."