Ekonomiye kur saldırısı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?
Türkiye ihracat rekorları kırarken yıl sonu büyüme rakamları giderek artarken faize karşı üretim ve yatırım stratejisini benimseyen Türkiye’nin ekonomisine kur üzerinden saldırılar devam ediyor. IMF ile otel odalarında CHP’li Faik Öztrak ile birlikte gizlice görüşen eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete üzerinden spekülatif paylaşımlar yaparak topluma korku pompalamaya kalktı. Fabrika yatırımları ve artan enerji maliyetlerine karşın istihdam odaklı ilerleyen Türkiye’nin ekonomi stratejisini kimler hedef alıyor? CHP ve İYİ Partili isimlerin spekülatif paylaşımlarının amacı ne? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör değerlendirdi.
Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz indirimine gitti. Süreçte kurda yaşanan hareket çok konuşuldu. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay 200 baz puanlık indiriminin ardından yaptığı açıklamada bu ay için indirimin olacağının sinyali verilmişti.
Ancak süreçte kurda ciddi oynaklıklar yaşandı. Karar açıklanmadan önce kurda düşme ibareleri görünürken sonrasında ciddi dalgalanmalar yaşandı. A Haber canlı yayınına katılan Dilek Güngör önemli değerlendirmelerde bulundu.
Karar açıklanmadan önce piyasada aşırı bir voltalite gerçekleştiğinin altını çizen Güngör, "Açıklamadan kısa süre önce faizlerin sabit tutulacağına dair spekülatif haberler çıkardılar. Birçok kişi süreçte doların düşmesiyle alış yaptılar. Faizin düşmesi piyasayla oynadılar ve bu süreçte yüzde 7 kar elde ettiler." dedi.
Dilek Güngör'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yatırımcıların birçoğu böyle bir spekülatifle kar el ettiler. Devletin yetkili kurumları bankalar üzerinde kimin işlem yaptığını görebilirler. Piyasada 100 baz puan bekleniyordu. Beklenti anketleri de bu yönde ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da hatta aralık ayı için bile indirim sinyali verdi.
Dün gece İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın bir mesajı oldu. Merkez Bankası başkanlığı yapmış, yıllarca devletin bürokratı olan bir isim ortaya bir tweet attı. Sosyal medya üzerinden bir spekülasyon yaptı. 'Akşam Resmi Gazete'yi bekleyin ekonomide bir şey olabilir' diye bir mesaj verdi.
Sonra kendini düzeltmeye çalışmaya kalktı. Herkes Resmi Gazete'yi bekledi. Herkes bu dedikodunun peşinden gitti. 'Sanki hükümet döviz hesaplarına gece yarısı el koyacak' imajı verilmeye kalkışıldı. Hatta iş adamları bile birbirlerini aradılar. Herkes bu mesajları ciddiye aldı ve bu olay tam bir manipülasyona çevrildi.
Yıllar önce göreve geldiğinde ayakkabısıyla eşinin başörtüsüyle hedef alınan isim şimdi kendini hedef alanlarla beraber hareket ediyor. Böyle bir yalan siyaseti üzerinden vatandaşları tedirgin edecek, işadamlarını korkutacak bir ortamı yaratmaya gerek yok.
Böyle bir şey ortaya atıldığı zaman bizim piyasa kapalı da olsa Londra, ABD ve Asya piyasaları açılıyor. Oralarda küçük miktarlara bile işlem yaparak kuru yükseltme durumunuz oluyor. Devlete hizmet etmiş birisinin böyle spekülatif yapması hiç normal bir durum değil. Tahminimce bu işler bundan sonra devam edecek. Kurun yüksek seviyelerde kalması için muhalefet sürekli olarak böyle işler yapacak."
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" dedi.
"BU GECE BİR ŞEY OLABİLİR"
Söylediklerinin bir bilgi ve duyuma dayanmadığını, var olan belirsizliklere vurgu yaptığını belirten Yılmaz, "Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.
"OLACAK DEMEDİM, OLABİLİR DEDİM!"
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ilk açıklamasından sonra Durmuş Yılmaz'ın bir düzeltme yaparak, "olacak değil, olabilir" dediğini aktardı. Durmuş Yılmaz ise Twitter hesabından, "Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşağıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...
- "Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?
- Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
- "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
- Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
- Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
- SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?