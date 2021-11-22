Sahte kargocuyla internetten sipariş tuzağı! İnternet alışverişinde nelere dikkat edilmeli?
İnternetten yapılan alışverişin artmasıyla birlikte, dolandırıcılık vakaları da çoğaldı. Öyle ki İstanbul'da bir kuaför, çalışanları için kıyafet siparişi verdi ancak kargosu geldiğinde çöple karşılaştı. Peki internetten sipariş verirken nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
Aydın Ağaoğlu'nun öne çıkan ifadeleri:
"Dolandırıcılar hakikaten çok organize çalışıyorlar. Bunlara karşı tedbir almak için vatandaşlar telaş içerisinde. Geçtiğimiz haftalarda Eminönü, Karaköy ve Kapalıçarşı'da mutemer esnafa 'kargo evrakı imzalatıyoruz' diyerek senet imzalatmışlardı.
O senetleri 3. kişilere verip tahsil yoluna gitmişlerdi. Kargo bilgisini nereden alıyorlar? Pandemiyle birlikte internet üzerinden alışverişler oldukça çoğaldı. Bu süreçte dolandırıcılar oturup hesap kitap yaptılar.
Bunlar bir şebeke halinde çalışıyorlar. Kargo şirketlerinde adamları var. Bazı kamu kurumlarında da adamları var ve çarklarını döndürmeye çalışıyorlar. Kargo şirketinin kod talebi var. Tüketiciler bu kodu sormadan sakın bir şey almayın.
Eğer bu paketi alacaksanız mutlaka kontrol edin. Kargo personeli o kodu biliyordur. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar mutlaka yasal olarak gerekli başvuruları yapmalı. Burada birden çok suç var."
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